Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мех на все времена

Новая коллекция «Мехов Екатерина»

Есть вещи, которые остаются неизменными в любых обстоятельствах. Меховая шуба сегодня, как и 20 лет назад, один из самых желанных подарков. И выбрать его можно в «Мехах Екатерина».

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

За каждой коллекцией этого бренда — особая история. Каждый год он удивляет новой стилистикой. Осенне-зимняя коллекция 2022 года предстала в сдержанных, классических и неизменно модных формах.

В прошлом году осенне-зимняя коллекция была посвящена наследию Ивана Билибина, живописца, театрального художника, знаменитого иллюстратора русских сказок. В ней было много меховой инкрустации, ярких оттенков, орнаментов. В этом году было решено остановиться на классике, выверенных временем силуэтах и натуральных оттенках меха, моделях, которые останутся актуальными и через десять лет. Главное вдохновение создателей новой коллекции — сегодняшний день, а мех современен всегда.

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

От привычных многим классических шуб коллекцию отличают акцентные детали: пояса, хлястики, фигурные пуговицы, окантовка и многое другое. В результате хорошо знакомое старое выглядит стильно и современно.

Каждая шуба из новой коллекции выполнена в единственном экземпляре, но при желании ее можно повторить на заказ. Если нужна модель в тех же размере и длине, то не потребуется даже примерка. А если заказ индивидуальный, то на первой встрече специалисты снимут мерки, сделают по ним тканевый макет, а на второй — поправят его, если потребуется. Затем отправят заказ в производство, и к последней, третьей примерке шуба будет готова. Над созданием одного изделия в компании «Меха Екатерина» работают девять человек, процесс создания трудоемкий и занимает примерно 21 день. И конечно, индивидуальный заказ обойдется дороже готового изделия.

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Несмотря на усложнившуюся за последние два-три года логистику, компания продолжает покупать мех у лидеров рынка, отечественных и зарубежных, на международных аукционах и в лучших зверохозяйствах России. Меховая отрасль четко контролируется государством, вся информация по каждой шубе вносится в государственный реестр и потом на специальный чип. Эта информация открыта для покупателя.

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Как один из ведущих российских производителей, бренд «Меха Екатерина» тщательно соблюдает принципы устойчивой моды и осознанного потребления. Марки «быстрой моды» производят одежду, не рассчитанную на годы, их цель — заставить людей покупать больше и чаще. Натуральный мех, напротив, один из самых долговечных материалов.

Производство «Мехов Екатерина» — это 90% ручного труда, компания несет ответственность за качество своих изделий и может смело называть себя экологически чистым брендом. Именно об этом новая осенне-зимняя коллекция — она про осознанность, про вечную актуальность и вневременность. Ведь шуба — изделие не только дорогостоящее, но и способное радовать свою хозяйку много лет.

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Для удобства клиентов «Меха Екатерина» добавили возможность примерки дома — понравившуюся модель или несколько привезут по указанному адресу и дождутся решения клиентки. Но в салоне, конечно, настроение гораздо более праздничное. Особенно под Новый год.

Екатерина Зиборова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...