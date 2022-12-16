Мех на все времена

Есть вещи, которые остаются неизменными в любых обстоятельствах. Меховая шуба сегодня, как и 20 лет назад, один из самых желанных подарков. И выбрать его можно в «Мехах Екатерина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

За каждой коллекцией этого бренда — особая история. Каждый год он удивляет новой стилистикой. Осенне-зимняя коллекция 2022 года предстала в сдержанных, классических и неизменно модных формах.

В прошлом году осенне-зимняя коллекция была посвящена наследию Ивана Билибина, живописца, театрального художника, знаменитого иллюстратора русских сказок. В ней было много меховой инкрустации, ярких оттенков, орнаментов. В этом году было решено остановиться на классике, выверенных временем силуэтах и натуральных оттенках меха, моделях, которые останутся актуальными и через десять лет. Главное вдохновение создателей новой коллекции — сегодняшний день, а мех современен всегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

От привычных многим классических шуб коллекцию отличают акцентные детали: пояса, хлястики, фигурные пуговицы, окантовка и многое другое. В результате хорошо знакомое старое выглядит стильно и современно.

Каждая шуба из новой коллекции выполнена в единственном экземпляре, но при желании ее можно повторить на заказ. Если нужна модель в тех же размере и длине, то не потребуется даже примерка. А если заказ индивидуальный, то на первой встрече специалисты снимут мерки, сделают по ним тканевый макет, а на второй — поправят его, если потребуется. Затем отправят заказ в производство, и к последней, третьей примерке шуба будет готова. Над созданием одного изделия в компании «Меха Екатерина» работают девять человек, процесс создания трудоемкий и занимает примерно 21 день. И конечно, индивидуальный заказ обойдется дороже готового изделия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Несмотря на усложнившуюся за последние два-три года логистику, компания продолжает покупать мех у лидеров рынка, отечественных и зарубежных, на международных аукционах и в лучших зверохозяйствах России. Меховая отрасль четко контролируется государством, вся информация по каждой шубе вносится в государственный реестр и потом на специальный чип. Эта информация открыта для покупателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Как один из ведущих российских производителей, бренд «Меха Екатерина» тщательно соблюдает принципы устойчивой моды и осознанного потребления. Марки «быстрой моды» производят одежду, не рассчитанную на годы, их цель — заставить людей покупать больше и чаще. Натуральный мех, напротив, один из самых долговечных материалов.

Производство «Мехов Екатерина» — это 90% ручного труда, компания несет ответственность за качество своих изделий и может смело называть себя экологически чистым брендом. Именно об этом новая осенне-зимняя коллекция — она про осознанность, про вечную актуальность и вневременность. Ведь шуба — изделие не только дорогостоящее, но и способное радовать свою хозяйку много лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина Шуба из новой осенне-зимней коллекции бренда «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Для удобства клиентов «Меха Екатерина» добавили возможность примерки дома — понравившуюся модель или несколько привезут по указанному адресу и дождутся решения клиентки. Но в салоне, конечно, настроение гораздо более праздничное. Особенно под Новый год.

Екатерина Зиборова