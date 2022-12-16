Первый шаг к Рождеству

Дизайн — скандинавский, машина — немецкая, духи — французские, обувь — разумеется, итальянская. Возможно, пара челси или брогов к Рождеству — не самый привычный вариант подарка, но почему бы и нет? Ведь такой сюрприз можно и должно считать приглашением в романтическое путешествие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото из рекламной кампании Doucal’s

Фото: Doucal’s Фото из рекламной кампании Doucal’s

Фото: Doucal’s

Например, по Южной Италии — в городок Матеру. В старом городе — Сасси ди Матера, признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, снимались «Евангелие от Матфея» Пьера Паоло Пазолини, «Мария» Абеля Феррары и «Не время умирать» Кэри Фукунаги — последний эпизод «Бондианы», где агента 007 играл Дэниел Крейг.

Так что итальянский бренд обуви Doucal’s оказался в хорошей компании, выбрав именно Матеру для съемок рекламной кампании зимней коллекции 2022/23. Получился, правда, не триллер и не боевик-блокбастер, а скорее не лишенный романтики артхаус. Он вызывает желание поскорее оказаться в стенах древнего города и подняться к романскому собору Санта-Мария делла Бруна по выдолбленным в скале запутанным улочкам. Причем непременно в новой паре Doucal’s.

Эта обувь создана для прогулки «в сложных дорожных условиях»: по древней брусчатке, по оливковым рощам и каменистым проселкам провинции Базиликата. Какую пару предпочесть для такой экскурсии? Тренд сезона — высокие шнурованные берцы? Хайкеры на толстой нескользящей подошве? Удобные кроссовки с защищенной пяткой, как у туфель гонщиков: педаль в пол — и машина уже несется по серпантину, поднимаясь в горы? Или элегантные замшевые челси, идеально сидящие на ноге?

Есть и модели, в которых можно прямо с экскурсии по выдолбленному в скалах пещерному городу отправиться в ресторан. Например, высокие ботинки с мокасиновым швом из кожи crust. Этот высококлассный материал, не подвергающийся фабричной окраске при дублении,— своеобразный «холст», на котором мастера Doucal’s создают свои «полотна», окрашивая кожу вручную и создавая эффекты деграде — от черного к желтому, как в новой коллекции. Каждая пара уникальна, потому что «роспись» невозможно повторить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обувь из новой коллекции Doucal’s

Фото: Doucal’s Обувь из новой коллекции Doucal’s

Фото: Doucal’s

Для вечера в сельском ресторане путешественницам подойдут высокие сапоги на устойчивом каблуке. Они были объектом желания клиенток Doucal’s еще в середине 1970-х, но не потеряли актуальность и по сей день. А может быть, вы предпочтете трендовые пенни-лоферы — кипенно-белые полностью, включая толстую рифленую подошву? Если же вы возвращаетесь с прогулки по каменистым осыпям Базиликаты, то на вас наверняка замшевые хайкеры с металлическими петлями и шнуровкой.

Обувщики Doucal’s знают толк в правильных ботинках, сапогах и лоферах: они занимаются своим делом уже около полувека. Бренд основал Марио Джаннини в 1973 году в городке Монтегранаро, в традиционно «обувном» итальянском регионе Марке. Рельеф Монтегранаро и его окрестностей, где росли нынешние владельцы бренда, сыновья Марио — Джанни и Джерри,— не слишком отличается от холмов и скал Матеры, так что братья Джаннини умеют сделать обувь одновременно элегантной и по-настоящему удобной.

Уважая традиции, Doucal’s не приносит им в жертву современные достижения науки и передовые технологии. В 2009 году бренд произвел настоящую технологическую революцию: обычную классическую кожаную стельку сменила современная, из синтетической пены с «эффектом памяти». Она принимает форму стопы владельца и обеспечивает идеально мягкую посадку обуви.

Новейшие разработки применяются и при работе с кожей. Наряду с ручной кройкой, которую выполняют высококвалифицированные мастера с многолетним опытом, на фабрике Doucal’s используют и станки с компьютерным управлением, которые режут кожу с точностью до миллиметра — буквально ювелирной.

Джанни и Джерри Джаннини любят Италию — ее архитектуру, живопись и славные ремесленные традиции. Поэтому не удивительно, что в качестве подарка на Рождество они предлагают обувь Doucal’s — воплощение итальянского качества, дизайна, вкуса к жизни и страсти к путешествиям.

Вероника Гудкова