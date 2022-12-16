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Куртка для северного сияния

Сценарии зимнего праздника с Geox

Зима — прекрасное время для торжества на свежем воздухе, но только в том случае, если выбрать «правильную» одежду: одновременно элегантную и комфортную.

Верхняя одежда из новой коллекции итальянского бренда Geox

Верхняя одежда из новой коллекции итальянского бренда Geox

Фото: Geox

Верхняя одежда из новой коллекции итальянского бренда Geox

Фото: Geox

Рождественско-новогодние варианты верхней зимней одежды предлагает итальянская компания Geox. Не стоит думать, что итальянцы избалованы мягким климатом и не умеют шить теплые вещи, которые защитят и от мороза, и от пронизывающего ветра, и от холодной влажности. При любом сценарии зимнего праздника можно смело полагаться на красоту и качество их курток и жилетов, пуховиков и парок.

Рождество в большом городе

В мегаполис праздник приходит стремительно: площади и скверы — в цветной иллюминации, переливаются огнями елки, заманивают покупателей лотки с глинтвейном и жареными каштанами. Чтобы ощутить новогоднюю атмосферу, достаточно просто выйти из дома, набросив поверх кашемирового свитера яркую, как стеклянный елочный шарик, стеганую куртку — или такой же яркий жилет — Geox Dereck.

В нынешнем сезоне итальянцы предлагают свой хит в самых «рождественских» цветах: золотистом, темно-зеленом, синем — с верхом из прочнейшего инновационного нейлона, обладающего водоотталкивающими свойствами. Горожанкам предназначены пуховики Geox Becksie из золотистого сатина и Geox Carum из износостойкой ткани оксфорд. Капюшоны курток оторочены экомехом — романтично и актуально одновременно.

Каток или ледяная горка

Куртка из новой коллекции Geox Spherica

Куртка из новой коллекции Geox Spherica

Фото: Geox

Куртка из новой коллекции Geox Spherica

Фото: Geox

В Рождество самое время кататься на ярко освещенном катке или отплясывать на уличной дискотеке с фейерверком. Отличный вариант для веселого вечера — новинка итальянского бренда Geox Spherica.

Особенность новой куртки Geox Spherica, как намекает ее название,— уникальный наполнитель: крошечные сферы из переработанного нейлонового волокна. Такой наполнитель идеально сохраняет тепло. Верх куртки — защищающий от ветра и непромокаемый текстиль красного, белого или графитового цвета в мужских моделях и белого или черного — в женских.

Любители разнообразия смогут подобрать удобную куртку других цветов в коллекции Geox Ravex. Выбирая одну куртку, они, по сути, получат две: одна сторона из яркого нейлона с эффектом лакового покрытия, другая — из матовой высокотехнологичной шерстяной ткани в крупную клетку. Еще один вариант — двухсторонняя куртка Geox Renan с утеплителем Ecologic Warm. Одна ее сторона нейлоновая, другая — из полиэстера со светоотражающими деталями.

В Большой на балет

Знаменитая колоннада, сверкающий огнями театральный подъезд, ярусы красных с золотом лож, бокал шампанского в антракте… и путь в театр по зимней Москве.

Театральный вечер диктует дресс-код без поправки на мороз. Поверх костюма можно надеть минималистичную синюю парку Geox Clintford. Благодаря запатентованной технологии Amphibiox и эконаполнителю Ecologic Warm она защитит и от ветра, и от мороза. Кстати, парка получила награду выставки OutDoor by ISPO 2022 в Мюнхене.

К вечернему платью Geox разработала элегантные шубки из мягкого и теплого экомеха сливочно-белого или графитового оттенка.

Новый год в горах

Верхняя одежда из новой коллекции итальянского бренда Geox

Верхняя одежда из новой коллекции итальянского бренда Geox

Фото: Geox

Верхняя одежда из новой коллекции итальянского бренда Geox

Фото: Geox

«Это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима». Может быть, на Новый год стоит отправиться куда-нибудь на Эльбрус или за полярный круг, чтобы полюбоваться северным сиянием?

Если вы планируете активный отпуск с отдыхом в горных шале, подойдет мужская парка Aerantis с инновационной системой терморегуляции и наполнителем Thermore Ecodown. Она обеспечивает полный комфорт при переходе с улицы в помещение и обратно. Женщинам предлагаются снежно-белые удлиненные куртки Geox Hoara с ромбовидной прострочкой и сохраняющим тепло наполнителем из экологичного волокна Ecologic Warm.

Наконец, для смельчаков, решившихся отметить праздники в Териберке под всполохами северного сияния, разработаны мужские стеганые пальто Geox Alberick с наполнителем из пуха и пера в сочетании 90/10 и женские парки-пуховики макси-длины Geox Pheby с молниями по бокам и подкладкой с принтом пье-де-пуль. Идеальная экипировка для самой морозной зимы!

Вероника Гудкова

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