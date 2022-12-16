Теплые каникулы

Иногда сама мысль, что в пронизывающий холод нужно выйти на улицу, вызывает дрожь. Даже если вы собираетесь на ярмарочную площадь, где сверкают огнями елки, так заманчиво пахнет сдобой и глинтвейном, где можно послушать рождественские гимны, покататься на коньках и купить подарки близким и друзьям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куртки из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano Куртки из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Что же делать? Решение простое: правильная одежда! Вроде бы это очевидно — но на самом деле выбор действительно теплой, комфортной, качественной и красивой зимней одежды часто становится настоящей проблемой. К счастью, итальянская компания Boggi Milano знает, как ее решить. Бренд уже много лет занимается разработкой инновационных моделей курток и пальто, предназначенных для особенно низких температур, которые, к счастью для итальянцев, редки на Апеннинах, но более чем обычны для нашей российской средней полосы, не говоря уже о севере.

Дизайнеры и технологи Boggi Milano активно сотрудничают друг с другом, благодаря чему выдерживают важный, но обычно труднодостижимый баланс целесообразности и элегантности в своих разработках. Модели бренда можно было бы разделить на «спортивные» и «классические», но деление это не более чем условность. При грамотном подборе обуви и аксессуаров длинная куртка с капюшоном L-Block, версия культовой модели бренда Block Jacket из инновационной линейки B Tech и экологичного проекта B Sustainable, вполне отвечает дресс-коду smart casual.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куртка из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano Куртка из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Верх куртки — водоотталкивающий эластичный переработанный нейлон, за тепло отвечают флисовая подкладка и наполнитель из гусиного пуха 90/10 с Fill Power 700. Вы можете без опасений гулять поздно вечером — например, если вам захочется заглянуть на праздник в соседний поселок: светоотражающие детали куртки сделают прогулку безопасной в темное время суток.

А если рождественская ярмарка проходит в городе, где мороз и ветер не так страшны, но все равно не слишком приятны? У Boggi Milano есть решение и на этот случай: прогуляться по зимним улицам прекрасного города можно в новой модели бренда, куртке Link с воротником-стойкой. Ее силуэт — трендовый микс жакета и рубашки, чрезвычайно популярный в последние годы: строгий классический стиль ощутимо ослабил свой диктат, уступая позиции дресс-коду smart casual или даже sport chic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куртка из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano Куртка из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Работая над Link, дизайнеры и технологи Boggi Milano учли самые актуальные новшества в производстве текстиля, утеплителей и фурнитуры, а также требования современного экологического подхода. Эта вещь сочетает эстетскую строгость и технологическую сложность, достаточно сказать, что ткань итальянского производства — смесовый материал из шерсти и полиэстера, 65% сырья прошло вторичную переработку, что полностью отвечает принципам sustainability. Впрочем, дизайнеры позволили себе и оммаж классике: вышивку B by Boggi Milano и пуговицы с узнаваемым лого, как у элегантного клубного блейзера.

Если же мороз ударил не на шутку и одной куртки Link недостаточно — можно накинуть жилет B Tech с пуховым наполнителем. Верх жилета — из двустороннего водоотталкивающего эластичного нейлона со специальной воздухопроницаемой фольгой на внутренней стороне. Boggi Milano разрабатывают свои жилеты в рамках экопроекта B Sustainable: подкладка создана из переработанного нейлона и получила знак Bluesign (подтверждение того, что производство отвечает критериям EHS — это защита прав потребителя, предотвращение загрязнения вод, запрет на выброс вредных веществ в атмосферу, охрана труда, экономия ресурсов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шерстяной свитер из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano Шерстяной свитер из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Какими бы веселыми ни были прогулка по ярмарке и спортивные развлечения, праздничным вечером хочется оказаться в веселой компании друзей: за чашкой глинтвейна у сложенного из валунов камина или на модной вечеринке с шампанским с видом на празднично освещенный город. Для такого случая в коллекциях Boggi Milano есть и теплые, мягкие, как пух, свитера из чистой шерсти, и элегантные смокинги, и белоснежные сорочки с черными атласными бабочками. Итальянцы действительно знают толк в стиле, в любом стиле: от спортивного до вечернего.

Вероника Гудкова