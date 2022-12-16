Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Теплые каникулы

Зимние праздники в Boggi Milano

Иногда сама мысль, что в пронизывающий холод нужно выйти на улицу, вызывает дрожь. Даже если вы собираетесь на ярмарочную площадь, где сверкают огнями елки, так заманчиво пахнет сдобой и глинтвейном, где можно послушать рождественские гимны, покататься на коньках и купить подарки близким и друзьям.

Куртки из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Куртки из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Куртки из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Что же делать? Решение простое: правильная одежда! Вроде бы это очевидно — но на самом деле выбор действительно теплой, комфортной, качественной и красивой зимней одежды часто становится настоящей проблемой. К счастью, итальянская компания Boggi Milano знает, как ее решить. Бренд уже много лет занимается разработкой инновационных моделей курток и пальто, предназначенных для особенно низких температур, которые, к счастью для итальянцев, редки на Апеннинах, но более чем обычны для нашей российской средней полосы, не говоря уже о севере.

Дизайнеры и технологи Boggi Milano активно сотрудничают друг с другом, благодаря чему выдерживают важный, но обычно труднодостижимый баланс целесообразности и элегантности в своих разработках. Модели бренда можно было бы разделить на «спортивные» и «классические», но деление это не более чем условность. При грамотном подборе обуви и аксессуаров длинная куртка с капюшоном L-Block, версия культовой модели бренда Block Jacket из инновационной линейки B Tech и экологичного проекта B Sustainable, вполне отвечает дресс-коду smart casual.

Куртка из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Куртка из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Куртка из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Верх куртки — водоотталкивающий эластичный переработанный нейлон, за тепло отвечают флисовая подкладка и наполнитель из гусиного пуха 90/10 с Fill Power 700. Вы можете без опасений гулять поздно вечером — например, если вам захочется заглянуть на праздник в соседний поселок: светоотражающие детали куртки сделают прогулку безопасной в темное время суток.

А если рождественская ярмарка проходит в городе, где мороз и ветер не так страшны, но все равно не слишком приятны? У Boggi Milano есть решение и на этот случай: прогуляться по зимним улицам прекрасного города можно в новой модели бренда, куртке Link с воротником-стойкой. Ее силуэт — трендовый микс жакета и рубашки, чрезвычайно популярный в последние годы: строгий классический стиль ощутимо ослабил свой диктат, уступая позиции дресс-коду smart casual или даже sport chic.

Куртка из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Куртка из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Куртка из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Работая над Link, дизайнеры и технологи Boggi Milano учли самые актуальные новшества в производстве текстиля, утеплителей и фурнитуры, а также требования современного экологического подхода. Эта вещь сочетает эстетскую строгость и технологическую сложность, достаточно сказать, что ткань итальянского производства — смесовый материал из шерсти и полиэстера, 65% сырья прошло вторичную переработку, что полностью отвечает принципам sustainability. Впрочем, дизайнеры позволили себе и оммаж классике: вышивку B by Boggi Milano и пуговицы с узнаваемым лого, как у элегантного клубного блейзера.

Если же мороз ударил не на шутку и одной куртки Link недостаточно — можно накинуть жилет B Tech с пуховым наполнителем. Верх жилета — из двустороннего водоотталкивающего эластичного нейлона со специальной воздухопроницаемой фольгой на внутренней стороне. Boggi Milano разрабатывают свои жилеты в рамках экопроекта B Sustainable: подкладка создана из переработанного нейлона и получила знак Bluesign (подтверждение того, что производство отвечает критериям EHS — это защита прав потребителя, предотвращение загрязнения вод, запрет на выброс вредных веществ в атмосферу, охрана труда, экономия ресурсов).

Шерстяной свитер из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Шерстяной свитер из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Шерстяной свитер из новой осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Какими бы веселыми ни были прогулка по ярмарке и спортивные развлечения, праздничным вечером хочется оказаться в веселой компании друзей: за чашкой глинтвейна у сложенного из валунов камина или на модной вечеринке с шампанским с видом на празднично освещенный город. Для такого случая в коллекциях Boggi Milano есть и теплые, мягкие, как пух, свитера из чистой шерсти, и элегантные смокинги, и белоснежные сорочки с черными атласными бабочками. Итальянцы действительно знают толк в стиле, в любом стиле: от спортивного до вечернего.

Вероника Гудкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...