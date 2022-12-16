Роскошь от руки

В живописном районе города Бассано-дель-Граппа в процветающей северо-восточной части Италии, в старинном здании на берегу Бренты Montegrappa вот уже более 110 лет выпускает одни из самых знаменитых инструментов для письма.

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Фото: Montegrappa Ручка Montegrappa Age of Discovery

Фото: Montegrappa

Первый итальянский «производитель золотых перьев и перьевых ручек», эта компания сделала ручку художественным объектом, достойным самого тщательного исполнения. Это предметы, которым, по замыслу дизайнеров марки, суждена долгая жизнь. И тут итальянцы не считаются с затратами.

Ремесленный процесс, подобный стоящему за созданием ручки «Данте Алигьери: Инферно» (Dante Alighieri: Inferno), редко встречается за пределами мира ювелирных украшений. Мастерство ремесленников Montegrappa в литье по моделям сделало эту серию одной из самых любимых среди поклонников марки. Интерпретируя сюжеты «Божественной комедии», мастера микроскульптуры изобразили Люцифера, терзающего «предателей величества земного и небесного». А заостренный хвост демона служит зажимом на колпачке ручки. Техникой исполнения она напоминает прославленные модели «Дракон» (1995) и «Хаос» (2011), отличавшиеся тонкой и сложной обработкой металла.

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Фото: Montegrappa Ручка Montegrappa Dante Alighieri Inferno

Фото: Montegrappa

В серии «Эпоха открытий» (Age of Discovery) тема великих географических открытий XV–XVI веков и навигационных инструментов тех времен раскрыта как декоративно, так и функционально. По форме Age of Discovery напоминают подзорную трубу в миниатюре, изготовленную вручную из красного дерева и латуни, материалов исторически достоверных и изящно стареющих. Под крышкой же колпачка скрыт миниатюрный компас, разработанный компанией совместно с инженерами Миланского политехнического университета.

Одна из самых необычных ручек Montegrappa, «Викинг», выполнена в виде фигуры древнего воина из драгоценных материалов и снабжена поворотным механизмом для торса и рук. Крылья на шлеме викинга покрыты перламутровой эмалью с ручной гравировкой, а доспехи, оружие, волосы и борода — желтым и розовым золотом. Она продолжает традицию роскошных фигурок, начатую в 2018 году ручкой «Самурай», в которых изящный и практичный инструмент неотделим от скульптуры.

Среди других тем Montegrappa — и игра «Монополия», и серия книг о Гарри Поттере. Особая серия разработана в память об одном из давних поклонников ручек компании, американском писателе Эрнесте Хемингуэе.

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Фото: Montegrappa Ручка Montegrappa Harry Potter Hogwards

Фото: Montegrappa

В перьевых ручках Montegrappa установлен запатентованный механизм заполнения чернилами в одно касание power-push. Суть его заключается в том, что поршень чернильного резервуара приводится в действие сжатием телескопического механизма ствола ручки. Для наполнения чернилами ее отныне не надо раскручивать и закручивать.

Говорят, что в Италии вся жизнь проникнута красотой, любой город, любой шаг, любой жест — артистический или бытовой — ждет своего художника. Каждое движение руки и каждый росчерк пера драгоценен, поэтому наряду с лимитированными сериями Montegrappa выпускает и ручки, которые становятся любимыми рабочими партнерами в повседневной жизни. В этом легко убедиться и на наших широтах — Montegrappa появились в бутиках российской компании Mercury.

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Фото: Montegrappa Ручка Montegrappa Hemingway The Adventurer

Фото: Montegrappa

Как отмечает генеральный директор Montegrappa Джузеппе Аквила: «Мы хотим, чтобы владельцы наших ручек чувствовали себя великими первооткрывателями каждый раз, когда они берутся за перо». Впечатления, как известно, лучший подарок.

Екатерина Зиборова