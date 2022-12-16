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Коммерсантъ FM
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Инвестиция как подарок

Бриллианты ALROSA Diamond Eхclusive

Начиная с весны 2022 года в России постоянно растет интерес к возможностям защитить капитал и разнообразить способы сохранения средств. Ведь подкрепленное инвестициями будущее — лучший подарок и себе, и близким. В условиях снижения ставок по депозитам, роста инфляции и усложнившихся операций с иностранной валютой инвестиции в драгоценные металлы и камни обретают все большую привлекательность. Особенно в идеальные по своей чистоте, огранке и происхождению бриллианты АЛРОСА.

Бриллиант из программы ALROSA Diamond Eхclusive

Бриллиант из программы ALROSA Diamond Eхclusive

Фото: Alrosa Diamonds

Бриллиант из программы ALROSA Diamond Eхclusive

Фото: Alrosa Diamonds

Что бы ни происходило с финансовыми рынками, бриллианты всегда сохранят свою ценность. Как и драгоценные металлы, они веками используются для долгосрочного вложения средств. Мировые запасы алмазов ограниченны, а дефицит при наличии постоянного спроса всегда гарантирует высокий инвестиционный потенциал объекта. Статистика неумолима — рост мировых цен на бриллианты массой 1 и 3 карата в первом полугодии 2022 года на 7% и 10% соответственно. В 2021 году бриллианты в 1–5 карат подорожали на 17–19%, и по сравнению с «доковидным» началом 2020 года к середине 2022-го они прибавили в цене более чем 30%.

Принятый Министерством финансов РФ в июле 2022 года закон, позволяющий физическим лицам приобретать бриллианты в банках без НДС, подстегнул спрос подобно тому, как это произошло с золотом. Как крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, АЛРОСА откликнулась встречным предложением, и с октября этого года в отделениях ряда российских банков можно приобрести бриллианты с мировой репутацией качества. На сегодняшний день доступно два варианта драгоценных инвестиций без НДС. Первый — редкие бесцветные, желтые и розовые бриллианты особо крупных размеров с эксклюзивными характеристиками цвета и чистоты. Цена таких бриллиантов начинается от $50 тыс. в рублевом эквиваленте. Второй вариант — бриллиантовые корзины — наборы бесцветных бриллиантов размером от 0,3 карата. Цена на них начинается от $20 тыс. в рублевом эквиваленте. Для бриллиантовых корзин устанавливается единая цена за карат, которая рассчитывается в зависимости от их цвета, качества и размера на основании регулярно обновляемого индекса международного рынка. Каждый бриллиант АЛРОСА имеет сертификат качества геммологической лаборатории.

Важно отметить, что АЛРОСА предлагает возможность обратной продажи приобретенных бриллиантов на своих торговых площадках, а также ответственное хранение драгоценных камней с договором страхования на весь период нахождения в хранилище компании.

При желании мастера с многолетним опытом создадут из приобретенных у АЛРОСА бриллиантов ювелирное украшение по индивидуальному дизайну. Уже несколько лет в компании существует и программа ALROSA Diamond Eхclusive, в рамках которой раз в год выходят готовые коллекции ювелирных украшений. Каждый предмет — будь то кольцо, серьги, подвеска, колье или браслет — создается в единственном экземпляре с использованием крупных бесцветных бриллиантов наивысших характеристик и фантазийных желтых бриллиантов разной степени интенсивности цвета, вплоть до самых ярких. Классический дизайн украшений выгодно подчеркивает особенности каждого драгоценного камня.

Остается лишь добавить, что добыча алмазов, их огранка в бриллианты и создание ювелирных украшений происходит в рамках замкнутого цикла производства в АЛРОСА в России. Таким образом, драгоценные камни все время находятся под контролем компании, а доступность бриллиантов не зависит от внешних факторов.

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