Шорохи райского сада

Римская марка Bvlgari завершает год коллекцией «Эдем. Сад чудес». Она впечатляет своим размахом — в ней более 140 произведений высокого ювелирного искусства. В 30 из них главную роль играют любимые Bvlgari изумруды, напоминающие о зелени дивного сада. К чудесам, несомненно, относится мастерство создателей украшений.

Колье Emerald Glory воспроизводит мягкую текстуру кружева — благодаря новому дизайнерскому решению и трем сотням часов сложнейшей ручной работы. Трансформер с 11 колумбийскими изумрудами грушевидной формы в окружении каскада бриллиантов общим весом больше 220 карат можно надеть как колье или диадему, а также превратить в чокер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колье Serpenti Spinel Embrace с розовой шпинелью из Таджикистана 25,70 карата

Фото: BVLGARI Колье Serpenti Spinel Embrace с розовой шпинелью из Таджикистана 25,70 карата

Фото: BVLGARI

Где райские кущи, там и змейки-искусительницы. Образ унаследован Bvlgari у римской мифологии, он олицетворяет беспрестанное преображение, метаморфозы — в том числе и знаменитого ювелирного дома. В колье Serpenti Spinel Embrace из розового золота и бриллиантов тотемная рептилия огибает каплевидную розовую шпинель в 25,70 карата из Таджикистана. А в Serpenti Ocean Treasure две змеи из платины и бриллиантов сплелись в одну, чтобы удержать исключительный каплевидный сапфир в 61,30 карата, глубоким васильковым оттенком напоминающий о морских просторах родной ему Шри-Ланки.

Bvlgari любит экспериментировать с цветом. В колье Flowers of Eden цветовые контрасты дерзки, но создают общее впечатление гармонии. Турмалины, сердолики, аметисты и изумруды обрамляют три бутона из перламутра с бриллиантами, нарочито свободных по форме, как в природе. Грациозное украшение изготавливали по старинной технике формования из воска — ни много ни мало 1500 часов.

В Tribute to Paris господствуют изумруды, любимые камни марки еще с 1960-х, эпохи Dolce vita. Сверкающее колье увенчано овальным колумбийским изумрудом весом 35,53 карата в окружении изумрудных и бриллиантовых вставок, напоминающих силуэт Эйфелевой башни. «Дань Парижу» — способ рассказать о близости двух главных художественных и ювелирных центров Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колье Mediterranean Reverie со шри-ланкийским сапфиром 107,15 карата

Фото: BVLGARI Колье Mediterranean Reverie со шри-ланкийским сапфиром 107,15 карата

Фото: BVLGARI

Mediterranean Reverie — одно из самых драгоценных колье, когда-либо созданных римским ювелирным домом. Редкий шри-ланкийский сапфир огранки «кушон» в 107,15 карата своей глубокой прозрачной синевой напомнит о Голубым гроте Капри. Платиновая цепь украшена багетными сапфирами и множеством бриллиантов различной огранки — от классической и грушевидной до «паве».

Особую элегантность колье Emerald Venus придает динамичный дизайн с намеренно неправильными очертаниями, навеянными средиземноморским папоротником Capelvenere. В переводе с итальянского — «Венерин волос», в честь греческой богини красоты. Ветки из изумрудных бусин и бриллиантов поддерживают 20-каратный колумбийский изумруд восьмиугольной огранки и поразительного оттенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колье Emerald Venus с колумбийским изумрудом 20 карат

Фото: BVLGARI Колье Emerald Venus с колумбийским изумрудом 20 карат

Фото: BVLGARI

Колье дополняют одноименные часы на гибком платиновом браслете с тем же лиственным мотивом. Изумруд в 47 карат окружают бриллианты огранок «багет», классической и «паве». Здесь же завораживающе живые изумрудные бусины. Время на циферблате из белого золота читается сквозь покрывающий его прозрачный мятно-зеленый турмалин.

Giardino Dell’Eden Tourbillon — самые сложные ювелирные часы в истории дома, они же самые ценные в коллекции. Дивный богатый средиземноморской сад здесь изображен весь в цветах, с парой бабочек на дрожащих лепестках, он скрывает в пышной листве таинственную змейку-искусительницу. На создание этого шедевра потребовалось 4400 часов и 6500 камней общим весом 223 карата — от кабошона турмалина параиба, изумруда и граната до розовых турмалинов, опалов, рубинов, разноцветных сапфиров и бриллиантов. Сложный скелетонированный механизм с турбийоном, ручным заводом и 64-часовым запасом хода швейцарской мануфактуры Bvlgari впервые использован в часах высокого ювелирного искусства.

За что любят Bvlgari? Кто-то скажет, за дерзость дизайна, «итальянскость», многоцветье камней. Но больше всего Bvlgari любят за умение выпускать все новые и новые коллекции, совершенно непохожие между собой, но сохраняющие абсолютную узнаваемость почерка.

Эрика де Ланча