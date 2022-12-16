Звезды и снежинки

Швейцарская часовая мануфактура Zenith за последние годы сменила курс — из традиционного бренда, ратующего за сохранение наследия, компания превратилась в смелого экспериментатора. Женский клуб DreamHers, партнерство с современными художниками, спонсорство гонок на электромобилях Extreme E в пустыне и на ледниках — очевидно, что Zenith отныне не только точные часы с историей (мануфактура была основана еще в 1865 году), но и часть стиля жизни своих клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лыжный костюм из совместной коллекции Zenith и Fusalp

Фото: Zenith Лыжный костюм из совместной коллекции Zenith и Fusalp

Фото: Zenith

А куда все клиенты едут зимой? Разумеется, на горнолыжные склоны. Поэтому к началу сезона марка Zenith объединилась с французским брендом одежды в стиле спорт-шик Fusalp, вместе они выпустили коллекцию часов и одежды для горнолыжного отдыха, которую в ноябре показали в Цюрихе.

У Fusalp своя история. Не такая длинная, как у Zenith, но вполне впечатляющая. Бренд был основан ровно 70 лет назад во французском Анси. Сначала они выпустили штаны для катания из тянущейся ткани, которые очень быстро стали хитом на склонах. Спустя несколько лет компания уже одевала сборную Франции по лыжному спорту. Сегодня Fusalp — это лучшие горнолыжные костюмы, которые, впрочем, с легкой руки глянцевых журналистов заметны не только на курортах, но и в больших городах.

Тенденция носить за пределами трасс спортивные куртки, эстетичные и функциональные, закрепилась прошлой зимой — тогда сразу несколько брендов (Miu, Chanel, Balmain) показали в своих коллекциях переосмысленные костюмы для катания, а сразу три fashion-гиганта запустили свои коллекции одежды для горнолыжного спорта (Fendi Skiwear, Dior Alps, Louis Vuitton Ski). Так спорт-шик вышел на пик популярности, к радости Fusalp, которые выпускают такую одежду уже много лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Zenith Defy Classic Skeleton Fusalp в керамическом корпусе 41 мм, механизм Elite с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов, серебристый скелетонизированный циферблат, водонепроницаемость 100 м, ремешок из каучука, двойная раскладывающаяся застежка из титана с керамикой

Фото: Zenith Zenith Defy Classic Skeleton Fusalp в керамическом корпусе 41 мм, механизм Elite с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов, серебристый скелетонизированный циферблат, водонепроницаемость 100 м, ремешок из каучука, двойная раскладывающаяся застежка из титана с керамикой

Фото: Zenith

«Этот новый для Zenith тип партнерства близок нашему сердцу,— говорит генеральный директор Zenith Жюльен Торнар.— Fusalp — не просто дом моды. Это новатор. Их одежда привлекает внимание высокой технологичностью и модным стилем. Zenith полностью разделяет эту философию». Ему вторит и генеральный директор Fusalp, Александр Фове, напомнивший, что и Fusalp, и Zenith произвели революцию в своих отраслях. Zenith представил в 1969 году первый в мире автоматический калибр хронографа и долгие годы славится своей механикой. Примерно в то же время компания Fusalp выпустила первый лыжный костюм, в котором сборная Франции завоевала семь золотых медалей на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Портильо в 1966-м. Так что совместная коллекция Fusalp и Zenith — вполне логичное объединение двух славных историй.

Результатом сотрудничества двух альпийских марок стали новые часы с футуристическим дизайном Defy Classic Skeleton Fusalp с открытым циферблатом в керамическом корпусе белого и черного цвета (300 черных и 100 белых экземпляров). На циферблате модели — особенная эмблема, объединившая культовую пятиконечную звезду мануфактуры Zenith и фирменную снежинку Fusalp. Обрамлен циферблат кольцом цвета французского флага (синий, красный и белый) — и дань уважения корням ателье, и узнаваемый элемент дизайна. Специальная серия Defy Classic Skeleton Fusalp оснащена автоматическим высокочастотным механизмом Elite с 50-часовым запасом хода, одним из самых известных мануфактурных механизмов Zenith.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лыжный костюм из совместной коллекции Zenith и Fusalp

Фото: Zenith Лыжный костюм из совместной коллекции Zenith и Fusalp

Фото: Zenith

Кроме часов в продажу поступит и коллекция горнолыжной одежды из особенных материалов, функциональных и крайне комфортных. Главное ноу-хау — мягкий и эластичный материал softshell швейцарского производителя тканей Schoeller. Стеганый узор на одежде перекликается с узором на ремешках часов. А вещи украшены той же самой эмблемой, объединяющей снежинку и звезду. На рукавах лыжных курток Fusalp x Zenith «Storm Cuff» есть интересная деталь — застежка-молния, позволяющая посмотреть на часы, которые следует располагать на запястье поверх мягкого трикотажного слоя куртки.

Для Fusalp — это не первый опыт работы над совместными коллекциями с модными марками, но первый опыт с часовым брендом. Не зря слоган Fusalp звучит как «Art of Movement», то есть «Искусство движения». А еще movement — это механизм. Такая вот игра слов, объединяющая две славные марки.

Натела Поцхверия