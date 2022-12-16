Танцуют все

Знаковая коллекция Salsa международного ювелирного бренда Roberto Bravo пополнилась украшениями с голубыми бриллиантами. Особенность этой коллекции в уникальной запатентованной технике закрепки бриллиантов, при которой они двигаются вокруг своей оси, словно танцуя и отражая еще больше света. Roberto Bravo всегда стремится создавать украшения, непохожие на другие как дизайном, так и техникой исполнения. Коллекция Salsa тому идеальный пример.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украшения из коллекции Salsa ювелирного бренда Roberto Bravo

Фото: Roberto Bravo Украшения из коллекции Salsa ювелирного бренда Roberto Bravo

Фото: Roberto Bravo

В новых кольцах, браслетах, серьгах и подвеске Salsa «танцующие» голубые бриллианты располагаются между двух линий из белого золота, инкрустированных бриллиантами поменьше, и трепещут в такт движениям обладательницы украшения. Отличным подарком станет коктейльное кольцо Salsa, которое при желании можно дополнить еще одним таким же, но с бесцветными бриллиантами и носить их вместе на одном пальце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо из коллекции Salsa ювелирного бренда Roberto Bravo

Фото: Roberto Bravo Кольцо из коллекции Salsa ювелирного бренда Roberto Bravo

Фото: Roberto Bravo

Также в коллекции есть комплекты из двух или трех крупных украшений — кольцо с браслетом или кольцо с браслетом и серьгами — и комплект украшений поменьше, в него входят кольцо, серьги и подвеска. Редкость голубых бриллиантов делает новые украшения очень заманчивыми, а цены у Roberto Bravo этому скорее способствуют. В этом легко убедиться в салонах или онлайн-бутике бренда.

Сергей Данилян