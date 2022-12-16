Три дня по радуге

В начале декабря Майами из расслабленного курортного города превращается в Мекку любителей современного искусства — коллекционеры, звезды, дизайнеры и джетсеттеры летят сюда со всего света, чтобы посетить крупнейшую ярмарку Art Basel, а следом провести рейд по ярмаркам помельче — Art Miami, Design Miami и другим. Город замирает в многокилометровых пробках, а в Uber растет спрос на вертолеты. Успеть нужно на частные просмотры, открытия вернисажей, закрытые вечеринки в галереях и клубах. За неделю до ярмарки светские издания публикуют список вечеринок, на которые нужно попасть, сообщая, как прогноз погоды, где ожидается появление Леонардо Ди Каприо, где местами будет Карди Би, а где освежающим дождем пройдет Мадонна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis 5-Day Power Reserve в корпусе 49 мм из трехмерного углеволокна с матовым радужным узором Фото: Hublot Музыкант и продюсер Alissia Фото: предоставлено Hublot Следующая фотография 1 / 2 Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis 5-Day Power Reserve в корпусе 49 мм из трехмерного углеволокна с матовым радужным узором Фото: Hublot Музыкант и продюсер Alissia Фото: предоставлено Hublot

В списке лучших вечеринок, разумеется, и прием швейцарского часового гиганта Hublot. Под лозунгом Hublot Loves Art бренд сотрудничает с современными художниками (Шепардом Фейри, Ришаром Орлински, Максимом Плесчия-Буши, Сэмюэлом Россом и другими) и уже 11 лет подряд участвует в параллельной программе Недели искусств в Майами. Как говорил создатель марки Жан-Клод Бивер: «Куда бы ни приехал наш клиент, он должен встречать Hublot».

В этом году журналисты и инфлюенсеры из Германии, Канады, Сингапура, Англии, России и столицы американского искусства Нью-Йорка прилетели в Майами, чтобы провести три незабываемых дня вместе с командой Hublot. Приветственный ужин в компании генерального директора Hublot Рикардо Гвадалупе в японском ресторане Nobu — первый пункт насыщенной программы. В меню — особенный деликатес — часы MP-09 Tourbillon Bi-Axis 5-Day Power Reserve, которые торжественно показали журналистам. На интервью Рикардо Гвадалупе признался, что все восемь экземпляров были зарезервированы задолго до официального представления постоянными клиентами.

В основе дизайна MP-09 Tourbillon Bi-Axis 5-Day Power Reserve — радуга. Не новая для Hublot тема, мы помним и Big Bang Unico King Gold Rainbow и Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow с радужным цветочком, и титановую «радугу». Но до сих пор радуга была драгоценная — из камней, которые геммологи компании подбирали годами, чтобы цветовые переходы были плавными. Для MP-09 Tourbillon Bi-Axis радугу вшили прямиком в 49-миллиметровый корпус из трехмерного углеволокна с помощью цветных композитных вставок. Кажется, что создать рисунок на карбоне проще, чем подобрать и инкрустировать в корпус камни. Но это далеко не так. По сути, корпус этих часов образован плетением тонких полосок углеволокна, расположенных на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. После этого в промежутки между ними вертикально укладывают полоски цветного композита, которые слегка выступают над углеволокном. Перепад уровня выравнивают третьим слоем, снова из углеволокна, чтобы получилось единое целое. Поверхность новой модели MP-09 выглядит совершенно гладкой и кажется отполированной, но полировки не было, просто каждый установленный элемент обработан с точностью до микрона и плотно встает в паз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мануфактурный механизм HUB9009.H1.RA с ручным заводом и турбийоном Bi-Axis, ограниченная серия из 8 экземпляров Фото: Hublot Слева направо: генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе, дизайнер Мира Микати, актер и певец Quincy и фотомодель Шарлотта Маккинни на мероприятии Hublot Loves Football в Майами Фото: предоставлено Hublot Следующая фотография 1 / 2 Мануфактурный механизм HUB9009.H1.RA с ручным заводом и турбийоном Bi-Axis, ограниченная серия из 8 экземпляров Фото: Hublot Слева направо: генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе, дизайнер Мира Микати, актер и певец Quincy и фотомодель Шарлотта Маккинни на мероприятии Hublot Loves Football в Майами Фото: предоставлено Hublot

«Почему никто не делал ничего подобного раньше? Скорее всего, никому это пока не приходило в голову. Такой подход и отличает нас от остальных — мы исследуем неизведанные территории высокого часового искусства. Мы первые, уникальные и неповторимые»,— заключает Рикардо Гвадалупе. Внутри новинки — мануфактурный механизм HUB9009.H1.RA.B с ручным заводом и запасом хода 5 дней. Особенность механизма — двухосный турбийон, который совершает оборот за минуту вокруг одной оси и за 30 секунд — вокруг другой. Наблюдать за вращениями — своего рода медитация.

Журналистам запомнится прогулка по дизайн-району Майами в компании француза Ришара Орлински, знаменитого художника, а также одного из посланников Hublot. Его огромные скульптуры панды, волка, льва, гориллы и других животных стоят на нескольких улицах города. У Орлински необычная история успеха. В 38 лет богатый и успешный риэлтор сел в свою «Феррари», погрузил туда свою первую скульптуру — красного крокодила, которого помогли отлить и покрасить друзья,— и стал предлагать работу разным галереям. Сначала ему отвечали отказом, но потом мир искусства сдался под его напором. Сейчас у Орлински свои собственные галереи, где он продает и крокодилов, и медведей, и горилл, а его скульптуры украшают не только улицы городов (мэр Майами попросил продлить выставку работ еще на год), но и частные дома, резиденции, дорогие отели, знаменитые универмаги и горнолыжные склоны Санкт-Морица и Куршевеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ремешок из кожи аллигатора радужного цвета, раскладывающаяся застежка из нержавеющей стали Фото: Hublot Американский игрок в гольф Дастин Джонсон Фото: предоставлено Hublot Следующая фотография 1 / 2 Ремешок из кожи аллигатора радужного цвета, раскладывающаяся застежка из нержавеющей стали Фото: Hublot Американский игрок в гольф Дастин Джонсон Фото: предоставлено Hublot

После посещения крупнейшей ярмарки современного искусства Art Basel Miami (Диснейленд для арт-неофитов и тяжелая работа для профессионалов) состоялось главное событие поездки — вечеринка Hublot Loves Football. Но при чем тут футбол, если мы говорим о современном искусстве? На то Hublot и выбрали своим слоганом «Art of Fusion» — «Искусство синтеза». С 2008 года Hublot — официальный хронометрист всех крупнейших футбольных соревнований. Специально к нынешнему чемпионату мира по заказу марки дизайнер Мира Микати создала коллекцию из 15 футбольных мячей. Каждый мяч — вместе с 15 посланниками Hublot. Для Килиана Мбаппе — оранжевый в цветах его фонда и голубой, как небо, солнечно-зеленый мяч для Пеле, мяч с флагами мира и девизом «Лучшая победа та, которая предстоит» — для Жозе Моуринью, мяч для футболистки Лоры Булло — обвязанный голубыми нитками и с вышитым словом «Надежда». «Футбол — народный вид спорта, где есть место мечтам, надеждам, празднику, взаимному уважению и другим важным ценностям,— объясняет Рикардо Гвадалупе.— Нам хотелось подчеркнуть все эти ценности и сделать позитивный и воодушевляющий проект». После чемпионата мячи, ставшие арт-объектами, будут проданы на аукционах, а все вырученные средства пойдут на благие дела. Что было бы на мяче, если бы его делал сам Рикардо? «Конечно, слово "страсть". Я не верю, что можно работать без страсти! Мы в Hublot все разделяем именно такое отношение к делу, ведь страсть — лучший двигатель».

Натела Поцхверия