Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За сценой постоим

В области балета лишь два произведения имеют глубокое влияние на нашу жизнь. Два сокровища русской культуры — «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Первое обычно завершает долгий политический цикл, второе — один короткий год.

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В качестве доброго новогоднего обычая «Щелкунчик» окончательно заменил баню из «Иронии судьбы», которую с маниакальным упорством и без малейшего успеха все продолжают и продолжают переснимать, словно надеясь этой нехитрой магией вернуться во времена «Голубых огоньков», где Ширвиндт такой молодой. Но жизнь невозможно повернуть назад, как справедливо пела нам Пугачева. Среди доказательств — как раз то, что в этом году мы не услышим ее с новогодних экранов.

А «Щелкунчик» по-прежнему с нами и превратился в золотой стандарт декабрьского театра. Не увидеть на сцене Большого «Танец снежинок» — это как будто бы лишиться зимой снега, а также Шоколада, Чая и Кофе и прочих заморских сладостей. Не порадоваться тому, как будет посрамлен гадкий Крысиный король, затеявший войну с елочными игрушками. Не насладиться па-де-де Феи Драже и Принца Оршада и не всплакнуть о том, что сказка останется в новогодней ночи, а Мари проснется со своим новым другом-щелкунчиком в мире утренних спа-процедур и алка-зельтцера. Но, похоже, в этом году всем хочется проснуться, да поскорее. И даже не надо сказок, в которых, конечно, ложь, но есть намек.

Выпускающий редактор Алексей Тарханов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...