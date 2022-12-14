«Уфа» пока не радует болельщиков

2022 год стал самым сложным для футбольного клуба «Уфа», который был гордостью города. Клуб покидали главные тренеры, параллельно после вылета из премьер-лиги «Уфа» оказалась погружена в финансовые проблемы. Поиски генерального спонсора пока не увенчались успехом, а госинвесткомпания «Региональный фонд» выставила клубу счет на 105,6 млн руб. Осенью глава Башкирии Радий Хабиров распорядился включить министерство спорта республики в состав учредителей футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ФК Уфа» в уходящем году испытал различные трудности — от регулярной смены тренерского состава до финансовых проблем

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ «ФК Уфа» в уходящем году испытал различные трудности — от регулярной смены тренерского состава до финансовых проблем

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Вереница главных тренеров

В этом году футбольный клуб «Уфа» пережил череду смен главных тренеров. О том, что пост покинул возглавлявший команду с апреля прошлого года Алексей Стукалов, стало известно в конце мая. Пресс-служба клуба тогда заявляла, что трудовой контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.

Под руководством господина Стукалова команда провела 40 матчей, в которых одержала девять побед, потерпела 15 поражений и 16 раз сыграла вничью. За пару дней до того, как стало известно об отставке главного тренера, «Уфа» проиграла «Оренбургу» на своем поле со счетом 1:2 и лишилась права выступать в российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2022/23.

После ухода Алексея Стукалова главным тренером команды был назначен Сергей Томаров, который входил в тренерский штаб клуба с 2010 года. В июне господин Томаров сначала исполнял обязанности главного тренера «Уфы», позднее его утвердили в должности.

С приходом нового тренера «Уфа» заняла десятое место в турнирной таблице, одержав две победы в пяти сыгранных матчах. Такой результат, по всей видимости, не удовлетворил руководство клуба, и уже в августе в Telegram-канале «Уфы» появилось сообщение о замене главного тренера. Причина решения не разглашалась.

Очередным главным тренером команды стал Денис Попов. Раньше он работал в тренерском штабе тренера Сергея Юрана в «Химках» и «СКА-Хабаровск». До этого экс-форвард ЦСКА и сборной России возглавлял СКА из Ростова-на-Дону. С господином Поповым в тренерский штаб «Уфы» вошел и тренер-аналитик Виктор Тестоедов.

Под руководством Дениса Попова клуб провел 11 матчей, в которых одержал три победы, три раза сыграл вничью и потерпел пять поражений. За несколько дней до матча «Уфы» с ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов, который прошел 29 октября, стало известно о расторжении трудового контракта с тренером.

«Футбольный клуб «Уфа» и Денис Попов по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт», — говорилось в сообщении пресс-службы клуба.

На видео, опубликованном в группе клуба в соцсети «ВКонтакте», господин Попов поблагодарил руководство клуба и футболистов за сотрудничество, а болельщиков — за поддержку. Он подчеркнул, что не может оценивать свою работу на посту главного тренера.

С октября командой руководит Арслан Халимбеков. Раньше он работал в уфимском клубе старшим тренером в штабе бывшего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.

Тренерскую карьеру Арслан Халимбеков начинал в махачкалинском клубе «Анжи» в 1999 году. Также он работал в командах «Ангушт» (Назрань), «Крылья Советов» (Самара), «Волга» (Нижний Новгород), «Амкар» (Пермь), «СКА-Хабаровск», «Динамо-Махачкала», национальной сборной Казахстана. Предыдущим местом работы Арслана Халимбекова был казахстанский «Шахтер» в Караганде, где он был ассистентом главного тренера.

Председатель ассоциации спортивных журналистов Башкирии Максим Балобанов, комментируя итоги первой части турнира Первой лиги под руководством Алексея Стукалова, назвал их «плачевными». «Проиграли все, что можно. Потеряли очки везде, где могли и не могли», — добавил он.

Говоря о смене главных тренеров, Максим Балобанов отметил, что не стоило изначально убирать Сергея Томарова, который «вполне достойно начал сезон 2022/23». Он считает, что в настоящее время необходимо делать ставку на местных воспитанников, «у которых биться за честь города, честь республики в крови». Воспитанники уфимской спортшколы, по мнению Максима Балобанова, должны работать не только в штабе тренеров, но и биться за честь башкирской команды. Сейчас это место, отметил эксперт, занимают «не соответствующего уровня варяги-легионеры».

«Разговор о возвращении в РПЛ считаю категорически бессмысленным. Не привыкший за восемь предыдущих сезонов жить на уровне Первой лиги флагман республиканского футбола столкнулся с другими реалиями, где совсем другие соревновательные условия, более сложная локация», — заключил Максим Балобанов.

Спортивный обозреватель «АиФ-Башкортостан» Дмитрий Слезин отметил, что «если раньше клуб был «лабораторией» по нахождению и выращиванию новых талантливых молодых игроков, то сейчас — конвейер для тренеров, которые, по мнению скаутов клуба, могут выстрелить».

Арслан Халимбеков, по мнению спортобозревателя, получил своеобразный вызов, поскольку опыта работы главным тренером команды мастеров у него не было: «Специалист он грамотный и входил в штаб одного из экс-тренеров уфимцев Вадима Евсеева, то есть частично знаком с атмосферой в Уфе». Господин Евсеев был главным тренером «Уфы» в 2019–2020 годах.

Средства на жизнь

Помимо кадровых проблем «Уфа» столкнулась и с финансовыми.

В сентябре стало известно, что инвесткомпания «Региональный фонд» (принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии) направила в Арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с клуба 105,6 млн руб.

По данным Guide, в прошлом году стороны заключили договор займа, по которому госкомпания согласилась одолжить клубу на год 100 млн руб. под 6,5% годовых. Сумму займа перевели ответчику двумя равными траншами. В качестве гарантии исполнения обязательств «Региональному фонду» за три месяца должно было отойти в залог здание на улице Клавдии Абрамовой в Уфе стоимостью 109,7 млн руб., находящееся в хозяйственном ведении ГУП «Башавтотранс».

Между тем, залог предоставлен не был, равно как и годовая бухгалтерская отчетность «Уфы», которую клуб обязался передать компании за пять дней после отправки в налоговую. В начале августа истец потребовал от клуба досрочно вернуть сумму займа с процентами, но и этого сделано не было.

Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал, что «Уфа» была вынуждена взять заем в «Региональном фонде», и потому попала в плачевную финансовую ситуацию. «Клубу обещали выделить 450 млн руб. через Фонд социальных целевых программ, но график платежей неоднократно нарушался. Поэтому было принято решение взять средства через «Региональный фонд», чтобы иметь возможность закрывать текущие обязательства. Займодателю была обещана недвижимость в залог, но ее не дали», — отметил собеседник.

Гендиректор клуба Шамиль Газизов разослал уведомления работникам «Уфы» о возможном сокращении с 19 декабря из-за отсутствия денег на выплату им зарплаты.

По словам руководителя пресс-службы «Уфы» Сергея Тыртышного, в «Уфе» насчитывается около 250 человек, включая футболистов, работников стадиона, клуба, тренеров школы, тренеров главной команды, бухгалтерию, электриков.

«Мы как вылетели (из премьер-лиги), не получили ни копейки денег. Мы живем на средства, которые сами заработали с продажи футболистов. Но они не бесконечны же», — отметил Тыртышный.

В 2022 году «Уфа» смогла «продать» защитника Юрия Журавлева. СМИ сообщали, что его приобрел «Ахмат», а стоимость трансфера составила около $ 1 млн.

Где спонсоры

Ежегодные траты «Уфы» превышали 500 млн руб. Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказывал, что в 2021 году клуб получил около 650 млн руб., а в этом — еще около 125 млн руб. Дефицит средств, отмечал он, вынуждал клуб ждать финансовой поддержки из бюджета республики и околобюджетных фондов. Найти спонсора «Уфе» не удалось. До вылета из премьер-лиги свой интерес к «Уфе» проявляла компания «Аквамак-процессинг» Олега Макаренко, но дальше слов дело не сдвинулось.

Вопрос финансирования «Уфы» неоднократно поднимался высокопоставленными чиновниками Башкирии. После того, как стало известно о возможном сокращении сотрудников клуба, председатель попечительского совета «Уфы», министр спорта республики Руслан Хабибов сообщил, что до конца года клубу планируют оказать допподдержку за счет внебюджетных источников. Он отметил, что республика уже 12 лет так финансирует клуб, а в текущем году это происходило, в том числе, и за счет бюджета региона.

«Учредители футбольного клуба „Уфа“ и генеральный директор принимают решения самостоятельно и не всегда согласуют их с министерством спорта республики,— отмечал он. — Несмотря на это, мы неоднократно отмечали свою заинтересованность в развитии футбола, в том числе профессионального».

Глава республики Радий Хабиров осенью подписал распоряжение о вхождении Башкирии в состав учредителей АНО «Футбольный клуб „Уфа“». В документе, в частности, говорится, что с соответствующей просьбой обратилось региональное министерство спорта, которое будет выполнять функции и полномочия учредителя от имени республики.

Максим Балобанов отметил, что с включением в состав учредителей клуба республики «есть надежда вернуть «Уфу» в надлежащее профессиональному статусу русло». «С перспективой повышения в классе через сезон-два», — добавил эксперт.

С ним согласен Дмитрий Слезин: «Без вливаний в клуб рассчитывать даже на стыки очень трудно. О премьер-лиге минимум на сезон можно забыть, в этом чемпионате потолком будет попадание в десятку. Но есть и опасения, что команда опустится во второй дивизион, туда, где и начинала свою историю. Впрочем, они были чуть ли не каждый год в „премьерке“».

ФК «Уфа» был создан в декабре 2010 года. В 2014 году клуб вышел в премьер-лигу, в которой продержался до весны текущего года. Среди достижений клуба — четвертое место в первой лиге (2013–2014 годы), шестое место в Чемпионате России (2017–2018 годы). Домашний стадион «Уфы» — «Нефтяник».

Венера Хисамова