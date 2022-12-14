Уфе добавляют фонтанов и лавочек

Уфимские власти в 2022 году показали, каким видят системный подход к организации и развитию городских пространств. К предстоящему 450-летию города была принята программа по строительству и реконструкции таких территорий, в этом году в рамках программы в Уфе появилось 12 новых или обновленных городских пространств — как в центре города, так и в спальных районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник генералу Шаймуратову стал одним из последних объектов, открытых в Уфе в уходящем году

Фото: Евгений Буров / Коммерсантъ Памятник генералу Шаймуратову стал одним из последних объектов, открытых в Уфе в уходящем году

Фото: Евгений Буров / Коммерсантъ

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 450-летия Уфы. Республиканские власти к концу того же года утвердили перечень объектов, которые необходимо построить, реконструировать или благоустроить. Ориентировочная стоимость работ тогда оценивалась в 50,4 млрд руб. Так, на благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов уфимских зданий было заложено 10,7 млрд руб.

В 2022 году в рамках подготовки к празднованию юбилея Уфы завершились реконструкция сквера «Волна» и первый этап реконструкции территории, прилегающей к озеру Теплое в Инорсе, парка Нефтехимиков в Черниковке, открылись Аллея медицинской доблести, сквер «Птицы» и сквер имени Мугима Нагаева. Стоимость этих работ превышает 500 млн руб.

После реконструкции открылся центральный парк в Демском районе. Впервые о необходимости его реновации заговорили еще в 2020 году. Парк культуры и отдыха «Демский» был заложен в 1950 году, большую часть его территории до недавнего времени занимали детские игровые площадки и аттракционы. После реконструкции, стоимость которой, как сообщали в администрации Уфы, составила 199 млн руб., в парке появились четыре зоны для детей разного возраста, площадки для воркаута и стритбола, тихая зона для прогулок, сцена, павильоны под кафе. Разработкой проекта реконструкции занимался Институт развития городов Башкирии. Целью проекта, как отмечали в Институте, было сохранение ценностей парка и создание «новых активностей» для жителей района.

«Проект разработан на основе пожеланий жителей Демского района. Специалисты Института развития городов Башкортостана при поддержке администрации района с 2020 года исследовали парк и проводили градостроительный анализ, соцопрос для жителей Демы, аналитику отзывов о парке в поисковых системах и 2GIS, встречи с демчанами», — говорится в описании проекта. В результате исследования планировщики пришли к выводу о том, что для жителей района главная ценность — «статус района железнодорожников и связанные с ним символы». В том числе и поэтому основным цветом в парке стал оранжевый — цвет железнодорожной станции Дема.

Завершилась и начатая в 2015 году реконструкция территории парка Кашкадан в Сипайлово. В начале 2022 года власти города и республики пообещали открыть парк ко Дню города — 12 июня. Однако тогда открытие было только техническим, и работы в парке продолжались до конца июля. Основной сложностью и самой трудозатратной задачей реконструкции, как отмечали в уфимской мэрии, стало решение проблемы с обмелением и цветением озера. Для этого его полностью осушили, очистили и углубили дно, а затем оборудовали так называемый глиняный замок, чтобы вода не уходила в нижние слои грунта.

Общая стоимость работ на Кашкадане, начиная с 2015 года, составила порядка 2 млрд руб.

Еще одним новым пространством в Уфе стала Советская площадь. Ее реконструкция началась в 2020 году по инициативе главы региона Радия Хабирова. Анонсируя проект, господин Хабиров рассказал, что на площади планируют обустроить плоскостной фонтан, сделать много зеленых зон, а также установить монумент Минигали Шаймуратову — командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. «Это центр города и это место, откуда в далеком марте 42-го года ушли на фронт конники гвардейской шаймуратовской дивизии», — писал тогда Радий Хабиров на своей странице в Facebook (компания Meta, владеющая социальной сетью, признана в России экстремистской и запрещена).

Проект реконструкции Советской площади вызвал немало споров и критики. Жители близлежащих домов и экоактивисты были возмущены массовой вырубкой лип и других деревьев, росших по улице Советской, однако в мэрии Уфы заявляли, что все вырубленные деревья находились в аварийном состоянии и угрожали безопасности людей. Кроме того, критике подверглась идея установки в этом месте монумента. Архитектор Павел Мазин, например, отмечал, что в годы Великой Отечественной войны на месте нынешней Советской площади был частный сектор, что подтверждается архивными снимками. «Говорить о том, что там собрались полки и даже дивизия и уходили на фронт — это, мягко говоря, неправильно. Я не думаю, что наши предки, участники этих событий поддержали бы эту идею. Ради красивой картинки сейчас идет замещение исторической правды. По факту, дивизия формировалась в Деме, там был сбор, формирование, подготовка и отправка. И еще гимназистки якобы уходили с этой площади на фронт. На мой взгляд — это опасное заигрывание с историей, памятью и правдой. Тем самым мы принижаем тот подвиг людей, которые принимали участие в тех событиях», — заявлял тогда господин Мазин. Однако идея с монументом устояла, а через некоторое время была трансформирована: от запланированных изначально зеленых зон по бокам площади отказались в пользу колоннады.

Работы на Советской площади завершили 11 октября, в День республики. Однако 27 октября во время прямой линии господин Хабиров заявил, что работы там будут продолжаться: в частности, на первых этажах зданий государственных ведомств будут открыты точки башкирской кухни, музейная экспозиция и кафе, а на самой площади планируют проводить ярмарки.

Общая стоимость реконструкции площади превысила 1 млрд руб., из них только памятник обошелся почти в 390 млн руб. Автором стал скульптор Салават Щербаков — его проект победил в конкурсе, который проводился в 2020 году.

В начале ноября на въезде в Уфу появилась еще одна достопримечательность — 20-метровая стела «Уфа — город трудовой доблести». Стела установлена на набережной реки Белой, справа от Бельского моста. «Место установки было определено по результатам голосования жителей города Уфы. В рамках реализации проекта благоустроена прилегающая территория, обустроены пешеходные дорожки. Стела ночью подсвечивается, для этого установлены специальные прожекторы», — сообщили в мэрии Уфы. Стела изготовлена из гранита и закаленного матового стекла, вокруг установлены бронзовые барельефы. Проект разработало ООО «Проектплюс» из Перми за 3,8 млн руб. Установкой занималось уфимское ООО «Альбит» Павла Ворфоломеева, работы обошлись в 95 млн руб., из них 90,3 млн руб. выделены из бюджета республики и 4,7 млн — из бюджета Уфы.

В 2022 году в Уфе также началась работа над проектом «Уфимское ожерелье» — вело-пешеходной тропой общей протяженностью 70 км. Маршрут ожерелья проходит через весь город, включая удаленные районы. Подготовка к началу работы над проектом заняла полгода — с апреля по октябрь 2021 года волонтеры и активисты исследовали существующие пешие и веломаршруты города, прорабатывая особенности каждого. В течение этого года тропа протяженностью 6 км была проложена по Орджоникидзевскому и Октябрьскому районам. Как подчеркивают в городской администрации, когда проект будет полностью реализован, он «охватит всю береговую линию Уфимского полуострова». Работа над «Уфимским ожерельем» продолжится и в 2023 году.

В следующем году также продолжится благоустройство территории, прилегающей к улице Георгия Мушникова и к озеру Теплое в микрорайоне Инорс (II этап), парка «Нефтехимиков» (II этап) и малого озера в парке «Волна».

«В городе много парков и скверов, некоторые из них давно требуют обновления. В ближайшие годы планируется обновление таких пространств, как сад имени Аксакова, который в этом году стал одним из лидеров во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства, парк имени Мажита Гафури, аллея «Сказка» перед Башкирским государственным театром кукол, бульвар Максима Рыльского, площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева, улица Октябрьской Революции и многое другое», — заявили в пресс-службе мэрии.

По словам городского планировщика Александры Катасоновой, в последние годы в Уфе стараются делать акцент на обустройстве новых общественных территорий для «локальных центров, чтобы сервисы и качественные места отдыха были доступны не только в центре Уфы».

«Новые пространства задают стандарт качества среды: в них создают современные игровые пространства для детей; инфраструктуру для экстремальных видов спорта — скейт-площадки и памп-треки (недавно их в Уфе практически не было); новое озеленение с использованием многолетних растений, места для досуга людей разных возрастов. Сегодня пространства лучше организованы, нет хаотичного размещения разномастных объектов, которое было характерно для парков Башкирии несколько лет назад. Меняется культура пользования: разные горожане могут общаться, не мешая друг другу. Дети и подростки больше времени проводят в публичном пространстве под неформальным присмотром», — говорит госпожа Катасонова.

Она также отмечает, что в дальнейшем при создании новых общественных пространств в Уфе необходимо обращать внимание на экологические аспекты и «взглянуть на город как экосистему»: использовать при благоустройстве натуральные покрытия, которые меньше нагреваются и пропускают воду в почву, проводить грамотное кронирование деревьев, работать с водоемами и т.д.

Елена Соколова