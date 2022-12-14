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Депутаты проявляют инициативу оперативно

Курултай Башкирии в текущем году разработал и направил на рассмотрение в Госдуму десять законопроектов — на два больше, чем годом ранее. Среди инициатив башкирских депутатов — запрет на пропаганду бездетности, разрешение отбывающим наказание в колониях и тюрьмах заключать контракты для несения военной службы, возможность отстрела бродячих собак вне населенных пунктов и так далее. В Госдуме отмечают, что башкирские парламентарии «оперативно и профессионально отвечают на общественный запрос».

Курултай Башкирии в уходящем году направил на рассмотрение в Госдуму десяток законопроектов

Курултай Башкирии в уходящем году направил на рассмотрение в Госдуму десяток законопроектов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Курултай Башкирии в уходящем году направил на рассмотрение в Госдуму десяток законопроектов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В текущем году депутаты Курултая Башкирии направили в Государственную Думу десять законопроектов, четыре из которых рассмотрят во время осенней сессии до конца года, один находится на рассмотрении в комитете, пять изучают в Верховном суде и Правительстве России.

Некоторые инициативы вызвали резонанс по всей России. Так, депутаты Курултая предложили включить в перечень запрещенной к распространению среди молодежи информации пропаганду бездетности, путем внесения изменений в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Инициативу Курултая уже одобрил Совет законодателей при Федеральном Собрании, сейчас она внесена в примерную программу осенней сессии. Представят законопроект депутаты Госдумы от Башкирии Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.

Авторами законопроекта стали депутаты фракции «Единой России». По их мнению, популярность идеологии чайлдфри связана с тем, что «ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей». Внесенные поправки будут способствовать повышению рождаемости в стране, уверены депутаты.

Также в осеннюю сессию будет рассмотрен законопроект, предполагающий внесение в ФЗ «Об образовании» изменений, касающихся образовательных программ этнокультурной направленности. В случае принятия поправок регионы смогут создавать этнокультурные государственные и муниципальные детсады и школы для изучения в них родного языка, помимо русского. По мнению авторов законопроекта, это позволит включить детей в родную этнокультурную среду и посвящать в национальные традиции с одновременным изучением российской истории и культуры, а также мировых культурных ценностей. Выпускники школ смогут также сдавать ЕГЭ по родному языку и литературе.

Несколько резонансных законопроектов сейчас находятся на согласовании в Верховном суде и правительстве России. Один из них предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс России, что позволит заключенным российских тюрем участвовать в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты страны. По мнению авторов инициативы, проект позволит «укрепить обороноспособность страны и восстановить социальную справедливость». Депутаты Курултая предлагают предоставить отсрочку от отбывания наказания и уменьшение срока заключения осужденным за уголовные преступления, если они добровольно согласятся принимать участие в СВО.

Поправками предлагается засчитывать один день участия в военных действиях за десять дней лишения свободы. Минимальный срок участия в СВО для этой категории граждан составляет три месяца, пожизненно заключенным придется провести в зоне боевых действий не менее года. Если осужденный раньше окончания срока откажется от участия в военных действиях — его вернут в место лишения свободы.

Также в стадии заключения находятся три внесенных на рассмотрение в Госдуму законопроекта о стерилизации, чипировании и отстреле животных. Депутаты Курултая предлагают внести изменения в ФЗ «Об ответственном обращении с животными». По мнению авторов законопроекта, бесконтрольное размножение домашних животных приводит к тому, что собаки сбиваются в стаи, «пугая и вызывая недовольство людей». Стерилизация позволит не тратить средства на содержание беременного животного и его потомства, а чипирование — мониторить состояние популяции бездомных собак и возвращать потерявшихся питомцев хозяину.

Третий законопроект приравнивает бездомных собак, живущих за пределами населенных пунктов, к животным, которых можно отстреливать. Такие собаки «приносят значительный вред, уничтожая кладки и птенцов птиц, диких животных», указано в пояснительной записке к законопроекту. Зоозащитники выступают против данной инициативы, считая данный способ решения проблемы одичавших животных негуманным и малоэффективным.

Также башкирские депутаты предложили приравнять QR-коды и ссылки на запрещенные ресурсы к экстремистской деятельности и создать в Башкирии специальный административный район по примеру Калининградской области и Приморского края. Принятие последнего законопроекта позволит установить гибкие правовые условия для резидентов и повысит инвестиционную привлекательность и деловую активность республики. По данным Guide, специальный административный район предлагается создать в Уфе или на территории особой экономической зоны «Алга».

Согласно статистике регионального парламента, в 2021 году Курултай Башкирии направил в Госдуму восемь проектов федеральных законов. Четыре из них были отклонены, остальные находятся на рассмотрении. В период работы Госдумы шестого созыва статус федерального закона обрели восемь законопроектов, внесенных Курултаем, а Госдума седьмого созыва одобрила 13 законопроектов.

Курултай Башкирии — один из самых активных парламентов по количеству внесенных и принятых законопроектов в стране, рассказала Guide депутат Госдумы Эльвира Аиткулова. По ее мнению, коллеги «оперативно и профессионально отвечают на общественный запрос». «Самый значимый и громкий, на мой взгляд, — это законопроект о чайлдфри. Было много дискуссий, и сейчас он в работе у комитета по делам семьи. Он, по сути, укладывается в тренды по оздоровлению нашего общества, возвращению к традиционным ценностям. Только недавно мы приняли законопроект о запрете на пропаганду нетрадиционных отношений. Еще один важный законопроект по усилению позиции родных языков в российском законодательстве, а именно мотивации выбора, находится на рассмотрении в нашем комитете», — рассказала она.

По словам заместителя председателя Курултая Рустема Ахмадинурова, за последние полтора-два года Курултай направил в Госдуму 26 инициатив, однако в работе находится всего около десятка, поскольку «не все проходят Совет законодателей». Тем не менее, республиканский парламент продолжает лидировать по числу законодательных инициатив, которые не только внесены в Госдуму, но и обретают статус закона. Наиболее значимыми господин Ахмадинуров считает законопроекты, связанные с порядком обращения с животными и пропагандой идеологии чайлдфри. «Некоторые законодательные инициативы в рамках поддержки СВО были перехвачены коллегами „верхней” палаты и уже обретают законодательные решения, но уже не как наши инициативы. Но мы считаем, главное, что эти решения приняты. Например, наша инициатива распространить на добровольцев СВО социальные гарантии, которые положены контрактникам», — отметил зампредседателя Курултая.

Большая часть направленных Госсобранием Башкирии законопроектов носит идеологический характер, считает политолог Арсен Шаяхметов. Это охрана традиционных ценностей, расширение закона об экстремизме, развитие закона об образовании в части этнокультурных компонентов, участие в СВО. «Все эти инициативы находятся в мейнстриме российского внутриполитического курса и в некоторых моментах направлены даже на опережение официального дискурса (законопроект о запрете чайлд-фри). Практическую пользу, особенно для жизни жителей республики, измерить практически невозможно, уместнее говорить об имиджевом позиционировании на федеральном уровне. Ощущается нехватка законопроектов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в Башкирии и создание дополнительных экономических преференций для развития региона. Одна такая инициатива есть, но это перспективное поле для работы. Это как раз те полномочия, которые есть у депутатов Курултая, несмотря на то, что законотворческое пространство значительно ограничено федеральным законодательством»,— отметил политолог.

Карина Мамаева

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