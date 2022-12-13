Запрет на полеты в Белгород, Воронеж, Курск и Липецк продлен до 21 декабря

Росавиация снова продлила запрет на полеты в Воронеж, Белгород, Курск и Липецк — до 21 декабря. В ведомстве сообщили, что также временно ограничено совершение рейсов из аэропортов Анапы, Брянска, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Как до этого, Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ведомство ограничило авиасообщение с 11 аэропортами юга и центра страны после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. С того момента запрет на полеты продлевается. В Черноземье, как и ранее, рейсы выполняет только аэропорт Тамбов.

Подробнее о жизни регионов Черноземья после 24 февраля читайте в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова