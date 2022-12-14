Руководить есть кому

В уходящем году в Башкирии и ее столице сменился ряд руководителей министерств и ведомств. Руководителем администрации главы республики назначен бывший министр здравоохранения региона Максим Забелин, главой минздрава стал Айрат Рахматуллин, председателем арбитражного суда Башкирии — Николай Архиереев, а руководителем управления Федеральной налоговой службы по Башкирии — Андрей Агапов. Сменился и сити-менеджер Уфы — вместо ушедшего с поста Сергея Грекова администрацию города возглавил бывший глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев. За его назначением последовала смена ряда руководителей в администрации Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После прихода Ратмира Мавлиева в структурах мэрии Уфы произошли кадровые изменения

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ После прихода Ратмира Мавлиева в структурах мэрии Уфы произошли кадровые изменения

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

28 марта должность руководителя администрации главы республики занял 43-летний Максим Забелин, возглавлявший с декабря 2018 года региональное министерство здравоохранения. Кресло руководителя администрации главы республики стало вакантно в ноябре 2021 года, когда Александр Сидякин, руководивший ведомством с 2018 года, был назначен на должность председателя Центрального исполкома «Единой России».

Вместо господина Забелина минздрав возглавил 35-летний главврач ГКБ № 18 Айрат Рахматуллин. «Одно из основных направлений, куда было направлено мое внимание – это первичное звено. Именно тут пациент впервые встречается с врачом, проходит диспансеризацию, находится на учете. А в стационар попадают уже планово, по заболеванию или в экстренном порядке, — отметил Айрат Рахматуллин. — Поэтому наблюдение и ведение пациента на амбулаторном этапе, своевременное реагирование — очень важно».

1 августа 49-летний Алан Марзаев назначен вице-премьером Башкирии, координирующим работу минстроя и минЖКХ республики. Его послужной список в Башкирии отличается большим разнообразием. 1 апреля 2019 года Алан Марзаев возглавил госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству (с октября 2020 года — министерство транспорта и дорожного хозяйства). В начале марта 2021 года он ушел в отставку, а в конце апреля того же года был назначен помощником Радия Хабирова. С июня 2021 года господин Марзаев исполнял обязанности главы министерства ЖКХ республики.

3 августа вакантную должность главы министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии заняла Ирина Голованова в статусе исполняющей обязанности министра. С марта по июнь прошлого года госпожа Голованова уже замещала министра, когда вице-премьер-министр ЖКХ Борис Беляев был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. С июля 2019 года Ирина Голованова занимала должность замминистра.

В конце ноября стало известно об отставке министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии 55-летнего Александра Булушева, который возглавлял министерство с июня 2021 года. 29 ноября на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров поручил своей администрации в ближайшее время представить кандидатуры на должность министра транспорта, пояснив, что Александр Булушев покинул пост по собственному желанию. Ранее его первый заместитель Виктор Жульков был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору.

Федеральные органы власти

24 мая председателем арбитражного суда Башкирии стал Николай Архиереев. Срок его полномочий — шесть лет. До января 2021 года председателем был Игорь Арсенов, который покинул свой пост по истечении срока полномочий, а затем господин Архиереев руководил судом на правах исполняющего обязанности председателя. Среди своих задач на должности руководителя суда господин Архиереев называет улучшение качества правосудия, снижение нагрузки на судей, которые, по его данным, в среднем одновременно ведут около 170 дел, и улучшение микроклимата в коллективе.

27 мая руководителем управления Федеральной налоговой службы по Башкирии назначен Андрей Агапов. Ранее он исполнял обязанности председателя регионального госкомитета по жилищному и строительному надзору. Андрею Агапову 48 лет. Кресло руководителя управления ФНС по Башкирии стало вакантным в конце января, когда Марат Вахитов перешел на новую работу в Москве. Исполнял обязанности руководителя заместитель главы УФНС по Башкирии Денис Марясев.

12 августа президент России Владимир Путин освободил от должности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии генерал-лейтенанта юстиции Дениса Чернятьева, который возглавлял республиканское управление СКР с сентября 2019 года. Исполняющим обязанности руководителя регионального управления ведомств назначен 57-летний Ильяс Масаллимов, который с начала декабря 2021 года работал заместителем руководителя СКР по Башкирии.

11 ноября руководитель МВД по Башкирии 56-летний Роман Деев, возглавляющий министерство с 2017 года, ушел в отпуск с последующей отставкой, сообщили республиканские СМИ. Генерал-лейтенант Деев заявил, что эта информация недостоверна, а сам он находится в командировке. В пресс-службе МВД по Башкирии не подтвердили информацию об отставке.

Партийные перестановки

В марте сменился руководитель исполкома республиканского отделения «Единой России». Вице-премьер Курултая республики Рустем Ахмадинуров, который возглавлял исполком с 2019 года, сложил свои полномочия. Его место занял заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Руслан Насретдинов. «У него есть опыт работы в исполкоме, в управлении внутренней политики администрации главы, и, главное, «на земле» — в администрации района, — пояснил тогда господин Ахмадинуров.

Муниципальные органы власти

Кадровые изменения произошли и в администрации столицы Башкирии, после того как 14 февраля глава Уфы Сергей Греков ушел в отставку. 15 февраля глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении господина Грекова полпредом Башкирии при президенте России. С 14 февраля обязанности мэра Уфы исполнял Ратмир Мавлиев, ранее возглавлявший администрацию Нефтекамска. 16 марта городской совет Уфы утвердил Ратмира Мавлиева в должности главы администрации столицы Башкирии.

За сменой сити-менеджера Уфы последовало обновление кадров в его команде.

Так, 8 апреля первым заместителем мэра Уфы по вопросам ЖКХ назначен бывший глава администрации Калининского района Сергей Кожевников. Место вице-мэра Уфы освободилось 11 февраля, когда Марат Гайфуллин ушел в отставку по собственному желанию.

9 мая заместителем главы администрации, курирующим работу со СМИ, стал телеведущий Денис Ганиев, который работал на канале «Вся Уфа» и до ликвидации радиостанции в марте 2022 года вел утренние эфиры на «Эхо Москвы в Уфе».

Управление образования Уфы возглавил бывший директор уфимской полилингвальной гимназии Азат Батыршин. Экс-руководитель управления Елена Хаффазова стала заместителем главы администрации Кировского района.

11 мая главой администрации Калининского района Уфы назначен начальник транспортного цеха УМПО Михаил Замурагин.

31 мая заместителем главы администрации Уфы по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства назначен 36-летний Дамир Галиуллин. Ранее эту должность занимал Рустам Галеев.

28 июня начальником контрольно-ревизионного управления Уфы назначен Агарагим Кагиргаджиев. В его компетенции входит контроль за исполнением поручений главы Башкирии и главы администрации Уфы, подготовка информации о работе городских учреждений. В 2019-2020 годах господин Кагиргаджиев возглавлял министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. Начальником управления комплексного развития территорий назначена Элина Даминева, ранее занимавшая должность замначальника правового управления.

7 июля главой администрации Орджоникидзевского района Уфы назначен Альберт Маликов, с 2014 года работавший в администрации главы Башкирии, где курировал вопросы местного самоуправления. Бывший глава районной администрации Марат Галиуллин ушел в отставку в конце апреля в связи с выходом на пенсию.

Майя Иванова