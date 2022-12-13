Услуги стоматологов на Урале с начала года выросли на 30%

Стоимость услуг стоматологов в Свердловской области выросла на 15-30% после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине и введения западных санкций, рассказали «Ъ-Урал» участники рынка. Кроме того, российский рынок покинула часть иностранных производителей. Например, одна из крупнейших американских компаний 3М.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Услуги во всех стоматологиях Екатеринбурга возросли примерно на 15-30% в зависимости от конкретной процедуры, и будут продолжать расти. Есть клиники, которые в своих рекламных материалах заявляют, что сохранили цены 2021 года. В большинстве случаев это достигнуто либо за счет перехода на менее дорогостоящие (например, китайские) аналоги материалов, чего мы стараемся избежать, либо это просто рекламная уловка»,— описал ситуацию директор «Центра немецкой стоматологии» Игорь Менькин. «На 30% изменилась в этом году стоимость на лабораторный этап. Мы оплачиваем эти услуги отдельно, так как у нас нет своей лаборатории»,— добавила главный врач стоматологической клиники «Улыбка счастья» Анна Рамзаева.

По словам участников рынка, расходные материалы и оборудование, которые поставлялись из-за рубежа, до введения санкций составляли более 80% стоматологической номенклатуры. Основные страны-производители — США, Китай, Германия, другие страны Евросоюза. Отечественные аналоги не превышали 10-15%. «Большая часть из российских аналогов, в настоящее время, несопоставима с зарубежными материалами и оборудованием по качеству и своим характеристикам»,— отметил господин Менькин.

Помимо роста цен на расходные материалы стоматологические клиники столкнулись с оттоком пациентов. В основном это связано с тем, что клиенты стали уделять больше внимание бюджету. В первую очередь, направляют его на обязательные платежи (налоги, кредиты). «Лечить зубы люди ходят достаточно активно, а вот с дорогостоящими процедурами эстетического характера или протезирование дела обстоят хуже, и пауза затягивается»,— рассказала госпожа Рамзаева.

Сейчас участники рынка ищут замену ушедшим поставщикам. По словам госпожи Рамзаевой, анестезирующие средства сейчас закупаются у российских поставщиков. «Сначала были сильные опасения по этому поводу. Взяли на пробу и не разочаровались. Вообще анестезия проходит маркировку в "Честном знаке", поэтому за ее безопасность мы спокойны»,— добавила она.

Специалисты прогнозируют, что стоимость на стоматологические услуги в начале следующего года может вырасти на 10-15%. Связано это с повышением цен на расходные материалы.

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Виолетта Ширяева