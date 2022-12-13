Пленных нет, а дело есть

«Задержанный» Минобороны украинский военнослужащий Никита Шкрябин «не является фигурантом каких-либо уголовных дел, в отношении него не ведется преследование», при этом он «не обладает какими-либо процессуальными правами, в том числе на адвоката». Об этом со ссылкой на решение военного суда сообщили в международной правозащитной группе «Агора», где утверждают, что дело украинского военнопленного рассмотрено впервые. В Минобороны подтвердили, что Никита Шкрябин в конце марта 2022 года «задержан за противодействие специальной военной операции», однако не сообщили, где он находится сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Интересы гражданина Украины Никиты Шкрябина, по словам главы «Агоры» Павла Чикова, представляет адвокат Леонид Соловьев. Никита Шкрябин в конце марта 2022 года был «задержан за противодействие специальной военной операции», говорится в ответе Минобороны на запрос адвоката Соловьева, в настоящее время он «находится на территории РФ, состояние его здоровья удовлетворительное». «Местонахождение Шкрябина, как и процессуальные основания его удержания адвокату сообщены не были со ссылкой на "информацию ограниченного распространения",— отметил Павел Чиков.— В его посещении адвокату было прямо отказано. Военнопленным Шкрябина Минобороны не признает».

«Со мной заключено соглашение (представлять интересы Никиты Шкрябина.— “Ъ”), а подробности являются адвокатской тайной»,— сообщил господин Соловьев, которого “Ъ” попросил рассказать, при каких обстоятельствах он стал защитником украинского военнослужащего. «Мы искали его через центральный аппарат Минобороны,— продолжил он.— Там нам ответили, что он задержан военными, но где содержится, не скажем». После этого господин Соловьев обратился в военно-следственное управление СКР с заявлением о преступлении неустановленных военнослужащих российской армии, удерживающих его подзащитного. СКР отказал в проведении проверки, и адвокат подал жалобу уже на бездействие следствия в гарнизонный военный суд.

В понедельник, 12 декабря, «суд признал бездействие военного следствия законным», сообщил Павел Чиков. При этом суд, по словам юриста, также установил три факта: Никита Шкрябин был «задержан»; он «не является фигурантом каких-либо уголовных дел, в отношении него не ведется преследование»; он «не обладает какими-либо процессуальными правами, в том числе на адвоката». Господин Чиков, приводя эти факты, утверждает, что дело украинского военнопленного впервые рассмотрено российским судом. В связи с этим он указывает на правовую коллизию: «Пленные украинцы находятся вне правового поля России». «Всего в изоляции, по разным оценкам, находятся несколько тысяч пленных граждан Украины,— утверждает глава "Агоры".— Местонахождение большинства из них неизвестно. Минобороны РФ по запросам российских адвокатов подтверждает факт удержания конкретных лиц, также сообщает о состоянии здоровья. Информация о конкретном местонахождении не сообщается, и доступ к ним запрещен».

Пребывание пленных граждан Украины в РФ многократно подтверждали также депутаты Госдумы и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Минобороны, в свою очередь, периодически сообщает только о «возвращении» российских солдат из украинского плена. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих»,— отрапортовало, к примеру, ведомство 6 декабря. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в тот же день заявил, что произошел не возврат, а обмен по формуле «60 на 60».

“Ъ” обратился за комментариями по делу Никиты Шкрябина в Минобороны, попросив среди прочего сообщить количество пленных украинских граждан. В ведомстве на запрос не ответили.

Не прокомментировали ситуацию и в Международном Красном Кресте, одной из профильных функций которого является помощь пленным. Отметим, 8 декабря BBC сообщила, что несколькими днями ранее комиссия Международного комитета Красного Креста (МККК) посетила украинских и российских военнопленных. Представители МККК доставили пленным средства личной гигиены, одеяла, теплую одежду и книги. После этого, говорится в сообщении, участники миссии связались с родными каждого военнослужащего и описали обстановку.

По разным оценкам, в РФ может находиться от 10 тыс. до 14 тыс. пленных украинских граждан. По данным “Ъ”, все они могут быть юридически оформлены в статусе «административно задержанных» на территориях ДНР и ЛНР. В этих регионах задержанным меру пресечения в виде ареста назначает не суд, а прокуратура. Это же ведомство следит за дознанием, которое организуется, как правило, на уровне командиров воинских частей. Если в ходе дознания выяснится, что административно задержанный причастен к преступлению, ему избирают меру пресечения и предъявляют обвинение — вот таких иногда отправляют в другие регионы РФ. Также известно, что в СИЗО Крыма содержится ряд гражданских лиц—украинцев, обвиняемых по ст. 361 УК РФ (совершение актов международного терроризма). При этом подавляющее большинство задержанных содержится в колониях ДНР и ЛНР. На разных уровнях разговоры о приведении законов, регламентирующих положение пленных на новых территориях, в соответствие с законами РФ ведутся с июня, однако официальных разъяснений Генпрокуратуры и Верховного суда нет.

Юрист Егор Редин указывает, что формат «специальной военной операции» препятствует распространению на действия РФ на Украине норм международного права в части содержания и обращения с военнопленными. Господин Редин подчеркивает, что, согласно Женевской конвенции, о факте пленения солдата противника «должно происходить немедленное уведомление через специально создаваемые бюро справок о военнопленных для каждой из воюющих сторон». Такой структуры в России на данный момент нет, и узнать судьбу иностранца, который, вероятно, был взят в плен, можно только через Международный комитет Красного Креста и через уполномоченного по правам человека в РФ.

Мария Старикова, Александр Воронов, Николай Сергеев