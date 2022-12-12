«Доброгород» — инновационный жилой квартал в Севастополе

Самый большой и современный семейный микрорайон

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Представьте жилой квартал своей мечты… Здесь царит атмосфера уюта и тепла. Ваши соседи — это доброжелательные люди, которых можно по праву считать друзьями. Архитектура жилого квартала гармонично вписывается в городскую местность.

Однажды команда группы компаний «ИнтерСтрой» вдохновилась этими мыслями и задалась целью создать именно такой ЖК. «Доброгород» без преувеличения стал украшением Севастополя. Сюда приезжают из других районов для того, чтобы провести время и прогуляться.

Жители самого семейного ЖК «Доброгород» уже готовятся к праздникам, наряжают елки, украшают окна гирляндами и снежинками. Предновогодняя пора — время чудес и волшебства. Новый год традиционно приносит нам надежду на исполнение заветных желаний и радость новых начинаний, поэтому особенно приятным подарком для всей Вашей семьи станет покупка собственной квартиры.

Для каждого человека идеальный дом выглядит по-своему. Мы спроектировали дома, в которых самые разные люди находят квартиры своей мечты.

Студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и совершенно уникальные предложения — квартиры с террасами. В жилом квартале «Доброгород» Вы найдете то, что нужно именно Вам.

«Доброгород» расположен на улице Токарева. Комфортный и яркий ЖК стал победителем всероссийской премии «ТОП ЖК 2021» в номинации «Лучший жилой комплекс». Он полностью соответствует званию лучший. Жилой квартал заселен. В коммерческих помещениях работают уютные кофейни, разнообразные магазины, медицинский центр, салоны красоты.

В ЖК «Доброгород» для комфортной жизни продумана каждая деталь:

дизайн-проекты холлов

«двор без машин» — парко-места расположены по периметру, за пределами двора

озелененная ухоженная территория с системой автоматического полива

современные детские и спортивные площадки

велодорожка

отдельные кладовые для хранения сезонных вещей

видеонаблюдение, видеодомофоны, освещение с датчиками движения, контроль доступа в дом

коммерческие помещения для бизнеса на первых этажах

Выгодное расположение ЖК «Доброгород» позволяет его жителям быстро и удобно добраться в любой район города. Вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура в шаговой доступности. Многочисленные детские площадки, чистый воздух и зеленые газоны — все эти элементы гармонично дополняют друг друга и создают идеальное пространство. Строительство детского сада на 220 мест и начальной школы на 240 мест на финишной прямой.

Севприроднадзор высоко оценил уровень озеленения жилого квартала «Доброгород» и назвал ЖК образцовым.

Стоимость квартиры от 4 262 500 рублей.

Не упустите возможность стать владельцем новой квартиры в Севастополе и наслаждаться территорией комфортной жизни.

Покупка новой квартиры под Новый год — отличный способ поменять жизнь к лучшему! Пусть Ваш дом будет крепостью, а любовь и уверенность — верными спутниками. Пусть в квартирах царит любовь и достаток.

Мы работаем для Вас. Строим будущее вместе! С наступающим Новым годом!

Застройщик ООО «СЗ "Корабельный-2» ИНН 9102257315, адрес: Республика Крым, г. Симферополь, б-р. Ленина, д. 12, пом. 301, каб. 17. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС.

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