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Коммерсантъ FM
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Сирия осталась без топлива

Страна переживает беспрецедентный экономический кризис

Сирия столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом. В стране наблюдается острая нехватка топлива, что привело к проблемам практически во всех секторах. Только за минувшую неделю цены на бензин выросли почти в два раза, а курс сирийского фунта к доллару достиг очередного максимума. ООН заявляет, что 90% населения страны нуждаются в гуманитарной помощи. Официальные власти объясняют происходящее западными санкциями.

Фото: Anas Alkharboutli / picture alliance / Getty Images

Фото: Anas Alkharboutli / picture alliance / Getty Images

В воскресенье, официальный рабочий день в Сирии, государственные учреждения оставались закрытыми. Аналогичная ситуация повторится через неделю. Решение о внеплановых выходных было принято сирийскими властями, чтобы сэкономить на электричестве и топливе. Почти два месяца страна не может справиться с топливным кризисом. В некоторых районах электричество подают лишь на один час в день, люди не могу добраться до работы.

Бензина и дизеля практически нет в продаже, а на тот, что есть, цены за минувшую неделю выросли почти в два раза, соответственно, выросли цены и на товары первой необходимости.

Тем временем покупательная способность сирийского фунта падает. В субботу он побил очередной антирекорд. На черной бирже за $1 давали 6 тыс. фунтов. До начала сирийского конфликта в 2011 году курс доллара равнялся примерно 47 фунтам. Средняя зарплата в Сирии составляет примерно $20–30. За эту цену, если повезет, можно купить 20 л бензина, на черном рынке это будет в два раза дороже. Многие сирийцы не знают, как переживут эту зиму без света и тепла. В ООН заявляют, что ожидают резкого увеличения числа сирийцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, с 14,6 млн в этом году до более 15 млн — в 2023-м. Это едва ли не все сирийское население, численность которого, по приблизительным подсчетам, чуть превышает 18 млн человек.

На этом фоне плодятся панические слухи. В субботу Центробанку Сирии пришлось опровергать информацию о задержке выплат зарплат бюджетникам. «ЦБ подтверждает наличие достаточной ликвидности на годы, а не только на месяцы и успокаивает граждан, что имеется достаточный запас иностранной валюты»,— говорится в сообщении, опубликованном в официальных соцсетях ЦБ. Заявление касается сообщений, появившихся в некоторых сирийских СМИ и соцсетях. Речь шла о приостановке выплат зарплат бюджетникам и военнослужащим в течение следующих как минимум трех месяцев. В этих публикациях также говорилось, что Россия якобы отклонила просьбу Сирии о займе. При этом все ссылки шли на американское информагентство Associated Press (AP), однако оно ничего подобного не сообщало.

В то же время AP, как и многие другие СМИ, затрагивало в своих статьях ситуацию с топливом в Сирии. Еще в начале декабря сирийские власти заявляли, что оно не поставляется в страну уже более 50 дней. В начале декабря министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассам Туоме заявил в интервью государственному ТВ, что причина кризиса — задержка поставок топлива, в то время как у Дамаска уже давно нет возможностей создать свой стратегический запас, который бы позволял продержаться на плаву длительное время.

Министр сослался на мировой кризис, возникший из-за российско-украинского конфликта и «сопутствующих западных санкций», которые повлияли на экспорт российской нефти.

«Поскольку мы импортируем большую часть необходимой нам нефти, мы стали уязвимыми к изменениям в дополнение к ущербу, нанесенному нефтяным месторождениям в результате турецких атак на сирийские территории, которые затронули наше местное производство»,— сказал господин Туоме. А еще через несколько дней в Министерстве внутренней торговли и прав потребителей Сирии заявили, что «приостановка поставок — это следствие обстоятельств, в которых оказались друзья, поставляющие в Сирию нефтепродукты, и работа над решением ведется, это объективная проблема, которая решается без ажиотажа в СМИ».

До начала конфликта в Сирии в 2011 году она производила около 380 тыс. баррелей нефти в день, из которых 250 тыс. баррелей использовались внутри страны, а остальные шли на экспорт. Теперь добыча резко упала, поскольку крупнейшие нефтяные месторождения Сирии находятся на востоке страны и контролируются поддерживаемыми США курдскими силами. Согласно статистике Министерства нефти Сирии, в районах, которые находятся под контролем Дамаска, в настоящее время производят около 80 тыс. баррелей в день. В то же время поставки в Сирию нефтепродуктов и готового топлива находятся под санкциями ЕС и США. Фактически этим занимался только Иран и некоторые частные российские компании, за что они также периодически попадали под западные санкции.

Россия и США надеются предотвратить турецкую наземную операцию в Сирии

Тем не менее в прошлом месяце Иран решил увеличить поставки нефти в Сирию на 1 млн баррелей в месяц, до объема более 3 млн баррелей. Но практически каждая поставка — трудноразрешимая задача. Так, иранский танкер Lana, вышедший в море весной, только в начале декабря смог пришвартоваться в сирийском порту Баниас. В середине апреля судно было задержано греческими властями и встало на якорь возле греческого порта Каристос на острове Эвбея. Согласно решению греческого суда первой инстанции, иранская нефть была конфискована в пользу США, частично ее перегрузили на другой танкер для отправки в эту страну. В Тегеране захват груза назвали примером международного пиратства. В качестве ответных мер в конце мая ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали греческие танкеры Delta Poseidon и Prudent Warrior в водах Персидского залива. После этого Афины освободили иранский танкер из-под ареста, но он не смог покинуть греческие воды из-за финансовых претензий буксирной компании. Ситуация была урегулирована лишь в конце ноября. Иран и Греция договорились о взаимном освобождении танкеров.

По информации СМИ, в итоге Lana доставила в Баниас 700 тыс. баррелей нефти. Однако этого недостаточно, чтобы Дамаск смог справиться с топливным кризисом.

В сирийских соцсетях горько шутили, что топлива с Lana хватит лишь на несколько дней, а то и на сутки.

Топливный и экономический кризис уже стал причиной протестов в провинции Эс-Сувейда на юге страны, где значительную часть населения составляет друзская община. В столкновениях погибли один демонстрант и один полицейский. Ситуацию удалось урегулировать после вмешательства друзских шейхов. Однако существуют опасения, что подобные протесты могут вспыхнуть и в других частях страны.

Марианна Беленькая

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