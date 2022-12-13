В ожидании дружеской перерегистрации

Инвесторы стали более активно приобретать депозитарные расписки зарегистрированных за рубежом компаний, ведущих бизнес в РФ, под идею их перерегистрации в российской или дружественной юрисдикции. Дисконт по таким бумагам составляет 70–80% по отношению к цене на российском рынке. Однако сроки возможной конвертации предсказать сложно, и риски владения такими бумагами остаются высокими, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собеседники “Ъ” в крупных брокерских компаниях рассказали, что инвесторы активно интересуются и покупают депозитарные расписки Yandex, HeadHunter, TCS Group, FixPrice и других компаний с российскими активами под идею их редомициляции в российскую юрисдикцию.

Рынок ищет новые возможности для заработка, и учитывая, что история с евробондами российских эмитентов становится менее интересна из-за сократившегося до минимума дисконта, участники рынка обратили внимание на расписки, считает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

По словам руководителя отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александра Дорожкина, цены на российские евробонды значительно выросли после 1 ноября. Он указывает на высокий спрос банков, «которые с дисконтом покупают облигации и переоценивают по номиналу, закрывая свои дыры в балансах, или возможные признаки заморозки сложившейся геополитической ситуации».

По словам источника “Ъ” в брокерской компании, разница в цене по депозитарным распискам на внешнем и локальном рынках может достигать 70–80%. Впрочем, сейчас, по его словам, предложение в крупных объемах есть только в TCS Group.

«Однако остается непонятным, на какой период будут заблокированы активы. Мы считаем, что в этом виде активов также будет своего рода замещение, по аналогии с бондами, но вот сроки предположить сложно, рассчитываем, что в 2023 году»,— отмечает Александр Цыганов. До конца 2022 года общая сумма таких сделок может составить до $200 млн, считает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян.

Порядок конвертации депозитарных расписок российских эмитентов установлен законом 114-ФЗ. По нему большая часть компаний была обязана провести конвертацию в российские акции и сделала это в установленные сроки, уточняет партнер мультисемейного офиса ITS WM Игорь Кузнец. Однако из-под действия закона были выведены компании, зарегистрированные за рубежом, но осуществляющие деятельность в России. В перечень попали, например, TCS Group, Ros Agro, United Medical Group, CIAN, Globaltrans, HeadHunter, Etalon Group, X5 Retail Group, FiхPrice, Ozon, Qiwi и другие. Была теоретическая возможность добровольной передачи расписок в РФ, но иностранные банки, которые учитывали права на них, отказывали в переводе, отмечает эксперт.

Технически покупка депозитарной расписки проводится на внебиржевом рынке (на зарубежных они не торгуются с марта), у другого резидента, либо дружественного нерезидента (покупки у недружественных нерезидентов запрещены указами президента РФ), рассказал источник “Ъ” в брокерской компании. Бумаги остаются на счетах в зарубежных депозитариях — Euroclear и Clearstream.

Получить доход от них можно будет только после редомициляции эмитента или общего выкупа бумаг. Так как мажоритарные акционеры компаний владеют такими же заблокированными бумагами, вероятность решения проблемы точно не нулевая, в том числе потому, что мажоритарий также хочет получать дивиденды, считает источник “Ъ”.

Представители X5 Group, Ros Agro, Globaltrans осенью говорили, что изучают варианты перерегистрации компаний, в том числе в РФ, одновременно отмечая, что это очень сложный процесс. В сентябре глава Polymetal Александр Несис заявлял, что акционеры рассматривают несколько юрисдикций, включая Гонконг, Китай, ОАЭ или Казахстан.

По мнению управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, оценивать шансы на разблокировку сейчас «не имеет особого смысла, поскольку соответствующее решение находится вне правовой и экономической плоскостей, возможно это только при условии снятия ограничений для инвесторов и эмитентов как со стороны государства, так и со стороны институтов и сил, ответственных за принятие решений за рубежом». Сроки слабо прогнозируемы, соглашается один из брокеров, и «риски инвесторов остаются высокими».

Ксения Куликова