Tele2 обеспечила связью удаленные хутора и поселки Кубани и Адыгеи

Tele2 предоставил качественную связь и высокоскоростной мобильный интернет жителям 14 малых населенных пунктов в Краснодарском крае и Республике Адыгее.

В зону покрытия вошли хутора с населением от 500 до 2000 человек.

Tele2 продолжает развитие сети на всей территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Техническая дирекция оператора построила новые объекты связи в небольших и отдаленных от районных центров населенных пунктах. Цифровые сервисы и высокоскоростной мобильный интернет Tele2 в текущем году стали доступны жителям 14 малых населенных пунктов, а именно хуторов Александровский, Безлесный, Калининский и поселка Южный в Усть-Лабинском районе, хуторов Бураковский и Пролетарский в Кореновском районе, поселков Рисовый, Целинный и хутора Семисводный в Славянском районе, хутора Кубанский в Белореченском районе, хутора Новопокровский в Приморско-Ахтарском районе, хутора Тиховский в Красноармейском районе, хутора Упорный в Павловском районе, а также хутора Шевченко в Республике Адыгея.

В этих населенных пунктах установлены базовые станции, работающие в стандартах сотовой сети 2G/4G, с самым современным и высокотехнологичным оборудованием, позволяющим пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью. Расширение сети на территории с малой плотностью населения является частью стратегии оператора по цифровизации всей территории Кубани и Адыгеи для того, чтобы равные цифровые возможности были у каждого жителя.

Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2: «Tele2 планомерно осуществляет большую работу по расширению покрытия на территории всего Краснодарского края и Республики Адыгея. Наличие качественной связи сегодня — это в первую очередь огромные возможности. Жителям небольших населенных пунктов должны быть доступны все услуги качественной мобильной связи, как и жителям больших городов. Высокоскоростной мобильный интернет позволяет дистанционно учиться, вести бизнес, общаться со всем миром, свободно серфить в сети, слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении. Мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить связью даже самые отдаленные территории региона».

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