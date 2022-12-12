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Коммерсантъ FM
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АЛРОСА уточнила порядок увеличения НДПИ на алмазы

Сумма выплат НДПИ на алмазы, добытые АЛРОСА, увеличивается в течение двух месяцев суммарно на 19 млрд руб. сверх обычных отчислений по ставке 8%, которые она регулярно выплачивает в бюджет Якутии. Об этом заявили «Ъ» в пресс-службе алмазодобывающей компании.

О планах правительства повыситьналоги на алмазы АЛРОСА стало известно 9 декабря. Кроме того, с 10 марта по 10 мая 2023 года 46% от НДПИ будут централизоваться в федеральном бюджете. Прежде все 100% шли в бюджеты регионального уровня.

Аналитики «Моих инвестиций» предположили, что 19 млрд руб.— это сумма, которая поступит только в федеральный бюджет. Поэтому разовое увеличение может составить 41 млрд руб., что в компании отрицают.

Подробнее о планах повышения НДПИ для АЛРОСА — в материале «Ъ» «У Минфина глаз алмаз».

Евгений Зайнуллин

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