Что хорошего произошло с вами в 2022 году?

Ирек Ялалов, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике:

— В 2022 уходящем году главное событие для меня, как и для всей нашей страны — это то, что Совет Федерации единогласно проголосовал за присоединение новых территорий. Четыре субъекта вошли в состав Российской Федерации.

За свою принципиальную позицию парламентария я оказался под персональными санкциями 30 стран. Введение новых санкций со стороны недружественных стран было предсказуемым, но никакого морального давления на меня это не оказывает. Для меня честь находиться в этом санкционном списке, с выдающимися людьми, с патриотами нашей страны, которые не боятся разделить судьбу и будущее России.

Также важно, что 2022 год — первый год реализации федеральной программы «Мосты и путепроводы» федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». По поручению председателя СФ Валентины Матвиенко я был назначен руководителем рабочей группы по мониторингу реализации национального проекта в части приведения в нормативное состояние мостов и путепроводов.

Коллеги-сенаторы единогласно избрали меня заместителем председателя Комитета СФ по экономической политике, оказав высокое доверие.

Указом президента России Владимира Путина за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность я был награжден Орденом почета. Также получил благодарность председателя Правительства России Михаила Мишустина.

Павел Качкаев, депутат Госдумы:

— Весь 2021 год прошел в сильном напряжении, из-за коронавируса прием граждан проводился только по телефону, что было очень затруднительно. И очень хорошо, что эта напасть в 2022 году, хоть и не до конца, отступила, и можно с приходящими за помощью на прием общаться очно.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии:

— Все, что радует в этом году, — с частицей «не». Нет курению, внезапно поскучнел алкоголь, стало интересно находиться во внутреннем диалоге. Не утратил живую душу, хотя в один момент казалось, что утратил. Почти научился говорить «нет» людям и еде, которой никогда не говорил «нет». Впервые в жизни сбавил в весе, если не считать Уразы. Увидел сыночков с книжками, мятущихся, сложных, рефлексирующих, тьфу-тьфу-тьфу, растущих. Отпустил ряд тем, которые тянули силы. Почти перестал стесняться слез. Было несколько элементов долгожданной справедливости, которые требуют тишины. Услышал куранты на Советской площади, о которых давно мечтал. Собрал полную стойку японской аудиотехники Hi-Fi Sansui, которая начинается у меня с 1969 года.

Вадим Захаров, исполняющий обязанности ректора Уфимского университета науки и технологий:

— Самым глобальным событием этого года для меня и коллег стало создание крупного научно-образовательного центра не только республики, но и страны — Уфимского университета науки и технологий. Масштаб деятельности и возможности нового вуза потрясают: он является держателем флагманских проектов Минобрнауки в Башкирии, участником Евразийского НОЦ, федеральных программ «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы», проекта создания межвузовского студенческого кампуса мирового уровня. Ответственность огромная, но, как говорят, историю делают люди, а новый университет мы формируем вместе с несколькими тысячами высококлассных специалистов.

Несомненно, новый вуз — это важная веха в сфере образования, но не стоит забывать и о личном, о семье. В этом году мне хочется, как никогда, гордиться своими детьми: моя дочь пошла в первый класс и получила второй юношеский разряд по художественной гимнастике, а старший сын определился с видом спорта и увлеченно играет в баскетбол.

Римма Утяшева, депутат Госдумы:

— Уже больше года работаем в Москве. Раньше я восхищалась столицей, сейчас я ее полюбила, она стала почти такой же родной, как и Уфа.

Главное, что мы живы, жизнь продолжается — без семьи, без тыла это невозможно. Я очень благодарна судьбе, что мы с мужем живем в Москве, дети — в Уфе, внучки радуют, друзья, родные, близкие, слава Господу, никого не потеряли, более того, моя сестра стала дважды бабушкой, это тоже приятно. Жизнь продолжается, несмотря на трудности и, конечно, сегодня мы максимально помогаем тем, кто участвует в специальной военной операции. Наши бойцы-то герои, защищают нашу Россию.

Нас стало много. К нам присоединились новые граждане: из Донецка, Луганска, Запорожья, Херсона вернулись домой. Наша великая, добрая Россия, многонациональная Россия открывает двери всем, кто остался, кто мучился. Я думаю, все будет нормально. Люди хотят жить в дружбе, созидать, чтобы дети росли, чтобы было спокойно. Этот мир сегодня как раз мы и защищаем.

Ратмир Мавлиев, глава администрации Уфы:

— Во-первых, конечно, хочется отметить переезд в Уфу и назначение на должность главы администрации. Очень ответственная, сложная и интересная работа.

Запуск проекта «Уфимское ожерелье». Невероятные эмоции испытываю, когда удается запустить такие глобальные работы. Уникальность 70-километрового пеше-велосипедного маршрута в рамках, не побоюсь этого слова, мировой урбанистики безусловна.

Близкие живы и здоровы! Для меня это очень важно!

Хочется поздравить всех читателей «Коммерсанта» с наступающим Новым годом. Желаю счастья каждому!

Альфред Аглетдинов, директор уфимского филиала «Российской газеты»:

— Хорошее всегда состоит из профессионального и личного. Мы провели ротацию ключевых игроков филиала, не имея права на ошибку, потому что каждому специалисту в нынешних условиях необходимо соответствовать многозадачности. И, слава богу, угадали с новыми людьми. Выполнение производственных задач, а их достаточно много, мне доставляет куда больше удовольствия, чем личные достижения. По сути для меня это одно и то же. Я завершил намеченные работы на дачном участке, к которым готовился много лет, и это тоже не может не радовать. Эти восемь соток для моей семьи— особое место, с которым у меня связаны только самые приятные ассоциации. А созидание всегда придает сил, настроения, не дает раскисать, мобилизует и мотивирует двигаться дальше.

Артур Хазигалеев, депутат горсовета Уфы:

— Кто бы что ни говорил, мы все находились этот год в ожидании чего-то неизвестного (это можно сказать обо всех сферах нашей жизни). Какие-то вещи, вопросы, о которых мы думали и считали их важными для себя в прошлом году, оказались не такими уж и важными в текущем. Конечно, это говорит нам о том, что горизонт планирования нужно менять, то есть сокращать. Но все равно необходимо планировать и пользоваться возможностями, которые каждый день нам дает наше общество. Успешные и знаменитые — это те, кто видит возможности во все времена.

Руслан Валиев, главный редактор издания «Аспекты — Башкортостан»:

— В 2022 году стало не нужным обладать талантами, чтобы разбираться в людях. События, в которые нас с головой окунули, быстро и недвусмысленно показали, кто есть кто. Плюс не осталось места иллюзиям по поводу будущего.

Азамат Галин, предприниматель:

— Все казавшееся важным стало относительным. Жизнь приобрела неожиданные краски, и возросло чувство момента. Избитое «жить надо здесь и сейчас» наполнилось новым содержанием. Приобретаются новые умения кризисного мышления и краткосрочного планирования: «Не сберегаем и не храним».

Идейная поляризация, санкции обнажили структурные проблемы, забалтываемые чиновниками. Пожалуй, это самый ценный урок этого кризиса. Правильное осмысление и расстановка акцентов в экономике могут дать серьезный стимул для локальных производств. И последнее. Стало очевидным, что европейский успех базировался на наших ресурсах. В ближайшие годы они столкнутся с критическим спадом производств, за которым последует открытие рынков для дешевых товаров. Это есть наш шанс. Глобального конфликта в этом десятилетии не будет. Взрыв ракет в Польше подтвердил, что страны блока НАТО испугались прямого столкновения. А это значит, что завершение СВО уже близко.

Игорь Савельев, писатель:

— Вопрос кажется совершенно безумным — что хорошего и с кем могло произойти в 2022 году? Но для меня, пожалуй, это проект «Город без Z», который я придумал и запустил летом. Он получил не очень большой отклик от активных граждан, больше от прессы, но для меня он стал доказательством, что легальная антивоенная инициатива в России еще возможна. Пока возможна. Кажется, что и запрос на нее начинает расти, и для меня эта робкая надежда, что не все так плохо — возможно, это можно считать хорошим итогом 2022-го за неимением других.

Наталья Тептерева, руководитель Ассоциации перевозчиков Башкирии:

— Побывала в семейном гнезде — в селе Таватуй Свердловской области. Этим летом там был фестиваль, посвященный моему деду — писателю Левиану Чумичеву. Моих родителей нет в этом мире уже более 10 лет, но встречаясь с родственниками, так безумно похожими друг на друга абсолютно во всем, понимаешь, что ты — сила! Если корни не повреждены — ты огромная сила, уходящая глубоко в почву, в историю семьи и страны. Берегите себя, своих близких и отношения между вами!

Александр Веселов, председатель Союза экологов Башкирии:

— Посетил свою родину в глухой деревеньке на пять домов в дремучих лесах Нижегородской области, где не бывал уже 20 лет. До сих ощущаю чувство удовлетворения, что увидел дом, где я родился и рос до пяти лет, заросший пруд моего детства, могилы своих предков. Как в песне Игоря Талькова: «У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже...».

Вадим Габбасов, адвокат коллегии адвокатов ArtLex:

— Конечно же, было и хорошее. Я очень горжусь тем, что в том числе и благодаря моей плодотворной работе в этом году расширилось наше профессиональное признание. В уходящем году наша коллегия адвокатов ArtLex вошла в число лидеров рынка юридических услуг по версии издания «Коммерсантъ», кроме того, традиционно вновь оказалась в числе 300 лучших юридических фирм страны в профессиональном рейтинге «Право 300». Это очень мотивирует служить своему делу, помогать людям и делать то, что должен, несмотря на все трудности вокруг!

Ильшат Байбурин, художник, архитектор, дизайнер:

— В 2022 году, 9 ноября, у меня родилась дочь Мира. Надеюсь, Мира принесет мир этому миру.

Анатолий Чечуха, заведующий отделом публицистики литературно-художественного журнала «Бельские просторы», краевед:

— Из особо вдохновляющего: когда моей дочери на открытии мемориальной доски, посвященном Валериану Альбанову, дали микрофон, она читала стихотворение так, будто выступала перед публикой все свои шесть лет. А лето я, как Карлсон, провел на крыше — ремонтировал и красил крышу дома в саду, конек — метров восемь над землей.

Оксана Савченко, депутат Курултая Башкирии:

— Из хорошего — это, безусловно, возрождение после всех пандемий и так далее, проекта Роскибербезопасность.рф, над которым мы уже не первый год работаем с моей командой! Мы, как и всегда, открыты к сотрудничеству. Второе — мы открыли АНО «Продвижение», которое проводит работу с молодежью и в сфере IT и цифровизации. Очень рада, что в такой непростой год мы вновь вливаемся в рабочее русло и видим молодежь, которой интересны наши начинания! И третье — это, безусловно, отдых в нашей республике, он запоминается каждый год, так как открываю для себя новые места для активного и не очень времяпрепровождения.

Анатолий Горячев, предприниматель:

— Каждый год прибавляет житейской и профессиональной мудрости. Поэтому невзгоды, неурядицы переносил стойко: закаленный уже. Радости воспринимал благодарно. Конкретно в 2022 году запомнил путешествие по «Золотому кольцу». Был там не в первый раз, и на этот раз подтвердилось: народ в России доброжелательный, смекалистый, самодостаточный. Сколько бы ни искал в памяти подобную историю других наций, не могу найти аналогичного примера. Был еще строительный проект, он реализовался, так как задумывался и исполнялся с учетом не только своих коммерческих интересов, но и общественных. Не посчитайте это за высокопарность (работал на таком поприще). Сделал для себя еще один важный жизненный вывод: это счастье — жить в своем Отечестве под мирным небом, а не в проданном государстве.

Станислав Челнынцев, генеральный директор радиостанции Business FM Ufa:

— 2022 год. Сложный год и еще более сложный вопрос, что же произошло хорошего в этом году. Постараюсь ответить на него. Много путешествовал с семьей, наконец-то побывал на Байкале. Много ездили по нашей республике, это здорово. Я очень рад, что нам с командой радиостанции Business FM удается не стоять на месте. Мы развиваемся, у нас есть планы, новые идеи. Наш проект ScienceSlam активно развивается, в этом году появилась университетская лига, и вузы активно включились в этот проект, и это очень радует. В нашем городе прошел региональный этап лиги, и у уфимцев была возможность послушать выступления молодых талантливых ученых из разных городов.

Арсен Шаяхметов, политолог:

— В такой год начинаешь особенно ценить то, что есть, глубже понимать себя и окружающих, сближаться, поддерживая друг друга. Самое главное в 2022 году — люди. Их любовь, забота и поддержка. Объятия и поцелуй любимого человека по утрам, ради которых хочется прожить еще один день. Год напомнил о желании успевать жить, потому что завтрашний день неуловим и может никогда не наступить. Удалось побывать в десяти городах, открыть для себя Карелию, Калининградскую область, Санкт-Петербург и Выборг, Шульган-Таш. Главное, что близкие рядом и с ними все хорошо.

Дмитрий Шишак, руководитель представительства «СОГАЗ-Жизнь»:

— Год выдался трудный и тревожный. Главный источник оптимизма для работы и жизни — это мои дочери. Приятно видеть, как они растут, развиваются и показывают первые успехи в учебе в этом году. Наши клиенты тоже растут вместе с компанией и приходят новые. Желаю им всем счастливого Нового года!