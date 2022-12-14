Вуз и ныне здесь

В 2022 году в Башкирии появился новый вуз — Уфимский университет науки и технологий. Региональные власти возлагают на него множество надежд: ожидаются дополнительные объемы федерального финансирования, остановка процессов образовательной миграции, повышение научной конкурентоспособности региона. Получится ли воплотить все планы в жизнь, зависит от стратегии развития, которую выберет руководство вуза, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Захаров возглавил новый вуз Башкирии

Вадим Захаров возглавил новый вуз Башкирии



В уходящем году в Башкирии завершилось слияние двух крупнейших вузов — Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) и Башкирского государственного университета (БашГУ). Новое учебное заведение получило название Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ). Исполняющим обязанности ректора назначен ранее возглавлявший БашГУ Вадим Захаров.

Процесс длился два года: впервые о возможности слияния заговорили в январе 2021 года, а о завершении объединения вузов власти отчитались в начале прошедшего ноября.

Отметим, что новость о слиянии вузов вызвала в республике множественные дискуссии. Власти, обосновывая необходимость таких мер, заявляли: их главная цель— повышение конкурентоспособности региональных вузов и получение федерального финансирования в большем объеме. Так, бывший вице-премьер Башкирии Азат Бадранов рассказывал, что федеральное правительство еще в конце нулевых — начале 2010-х запустило программы создания федеральных и национально-исследовательских центров, но Башкирия тогда участия в них не приняла. Поэтому региональным вузам пришлось довольствоваться скромным базовым, подушевым финансированием. Все это привело к росту образовательной миграции (по данным Башстата, около 30% выпускников школ Башкирии уезжают учиться в другие регионы) и зависти к регионам, где есть национально-исследовательские университеты. Советник главы Башкирии по науке Руслан Казыханов тогда отмечал, что «отраслевому университету невозможно быть заметным на научной карте мира». В то же время бывший декан факультета математики и информационных технологий БашГУ Зиганур Фазуллин признавался, что не знает положительных примеров объединения классического и технического университетов, а бывший заведующий кафедрой электромеханики УГАТУ Флюр Исмагилов опасается, что после объединения снизится количество студентов, которые будут обучаться в новом учебном заведении.

Глава республики Радий Хабиров идею слияния вузов поддержал, а протесты назвал «провокациями узколобых людей». В апреле 2021 года ученые советы двух вузов проголосовали за их слияние. А в сентябре 2021 года совместная заявка БашГУ и УГАТУ стала победителем федеральной программы поддержки университетов «Приоритет 2030».

Директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС Владимир Блинов отмечает, что слияние вузов — характерное явление не только в нашей стране, но и в мире.

«Это создает целый ряд очевидных положительных эффектов: укрупнение учреждения сокращает количество управленческих кадров, увеличивает объемы доступных средств, расширяя возможность для хозяйственных „маневров“. Вуз с численностью до пяти тысяч человек испытывает множество сложностей с капитальным ремонтом зданий, возможностью направления студентов на удаленные практики, дополнительным профессиональным образованием преподавателей и формированием достаточной научной базы. Объединение вузов, находящихся в одном регионе, снимает многие проблемы, связанные с конкуренцией при наборе студентов: вузы-конкуренты, объединяясь, перестают быть таковыми. Нагляден пример объединения педагогического и горного университетов в Чите, когда слияние разнопрофильных организаций дало своего рода „синергетический эффект“. К научному авторитету „горняков“ добавился педагогический и методический опыт „педагогов“ — образовательный процесс стал очевидно более качественным», — говорит Владимир Блинов.

Амбициозные планы вуза

Вадим Захаров, выступая перед депутатами Курултая Башкирии, заявил, что новым университетом заявлены «амбициозные планы, как в части масштаба вуза, так и в эффективности образовательной, международной научной и инновационной деятельности».

По его словам, число студентов Уфимского университета науки и технологий должно вырасти с 39,4 тыс. до 50 тыс., а доходы университета — с 5,8 до 12,8 млрд руб. в год. Доля иностранных студентов должна вырасти с 5,7% до 20%, доля выпускников, ставших предпринимателями, должна увеличиться с 3% до 15%, а работающих в области науки и технологий — с 1,8% до 2%.

Господин Захаров отметил, что уже сегодня в университете начата реализация шести стратегических проектов, «три из которых направлены на формирование стратегического суверенитета России».

«В целом концепция развития уфимского университета науки и технологии формируется с учетом современных трендов, согласно которым образовательные организации высшего образования трансформируются в научно-образовательные корпорации. Мы уходим от простого вуза к корпорации, где наряду с образованием развивается предпринимательство, идет совместная работа с индустрией, проводятся фронтированные научные исследования, создаются условия для занятий спортом, творчеством и личного развития студенческой молодежи. Это позволит повысить вклад вуза в развитие нашего региона», — заявил Вадим Захаров.

Господин Захаров отметил, что «кейсом Башкортостана по созданию университета уже сейчас заинтересовались другие регионы России с целью тиражирования этого опыта».

Опрошенные эксперты отмечают, что сейчас перед руководством вуза стоит важная задача правильно определить стратегию развития, которая во многом определит дальнейшую судьбу вуза.

«Сейчас, во-первых, фактор территориального разрыва между регионами становится все менее значимым благодаря онлайн-коммуникации. Человек может работать в Башкирии, живя в Москве. Во-вторых, на самом деле российские вложения в науку очень небольшие по сравнению с другими странами и то, что охвачено ведущими институциями, в которые вкладываются ресурсы, это очень маленькая толика тех фронтиров, которыми реально стоит заниматься. Необходимо правильно определить стратегию, не пытаться делать то, что делает, например, НИУ ВШЭ, но лучше, а надо найти свою нишу. Направлений, где российские научные подразделения себя не проявляют, гораздо больше, чем тех, где они себя проявляют. Найти нишу, опираясь на региональную специфику, а в каких областях у них есть заделы, это им, конечно, виднее. Цель— делать что-то именно отвечающее заделу, имеющемуся в регионе и не дублирующее то, что делается в крупных федеральных центрах, что-то свое. Можно проанализировать «Фронтиры мировой науки», которые выпускает ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, и что-то оттуда подобрать. Кроме того, программа „Приоритет 2030“ принципиально ориентирована на регионы в гораздо большей степени, чем проект „5-100“, это общепризнанная на уровне государства повестка, что в регионах тоже возможно развитие науки»,— рассказал о возможных перспективах для нового вуза старший научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Павел Сорокин.

«Говоря о „межрегиональной конкуренции“ вузов, следует отметить, что „вопрос размера“ имеет значение. Как правило, малочисленные вузы имеют менее развитую научную базу — они не способны вложить в развитие научных исследований достаточных средств. Объемы внешнего финансирования, в свою очередь, всегда зависят от объемов собственных и привлеченных вузом средств по принципу „чем больше, тем больше“, так как проекты федерального уровня распределяют средства на конкурсной основе. У крупного вуза всегда больше шансов отобрать достойные научные коллективы, получить заказы от работодателей и представить более надежное обоснование при получении разного рода грантов. В этом отношении тенденция к объединению вузов носит позитивный характер», — отметил Владимир Блинов.

Уфимский университет науки и технологий создан 1 ноября 2022 года. В состав вуза входят семь институтов (авиационных технологий и материалов, истории и государственного управления, права, физико-технический, экономики и управления, экономики, финансов и бизнеса, военный учебный центр), 15 факультетов, шесть филиалов (в Бирске, Ишимбае, Кумертау, Нефтекамске, Сибае и Стерлитамаке) и пять колледжей. В образовательном учреждении обучается 39,4 тыс. студентов. Студенты, поступавшие в БашГУ и УГАТУ, получат дипломы об окончании нового вуза.

Мария Булаева