В Краснодаре возбудили дело в отношении подрядчика, затянувшего срок сдачи детсада

В Краснодаре возбудили административное дело за нарушение срока сдачи объекта в отношении ООО «АСКом-2014», выступавшего подрядчиком строительства детского сада на улице Автолюбителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Контракт на строительство объекта был заключен в январе 2021 года. Плановая дата исполнения госзаказа была назначена на начало декабря 2021 года. Стоимость контракта по строительству детского сада на 80 мест составила 113,2 млн руб. За время исполнения соглашения исполнителя трижды оштрафовали за просрочки исполнения обязательств на общую сумму 1,1 млн руб. По факту нарушения графика исполнения работ административное дело возбудили по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств по контракту).

По итогам рассмотрения материалов дела виновному лицу было вынесено предупреждение. В настоящее время объект введен в эксплуатацию.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «АСКом-2014» зарегистрировано в 2014 году в Динском районе. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля офисной мебелью. Владельцем компании является Мери Кавтарадзе. В 2021 году выручка организации составила 199 млн руб., убытки — 21 млн руб.

Анастасия Донскова

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