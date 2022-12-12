Школа нового типа появится в Сочи

Дети жилого комплекса «Кислород» пойдут в инновационную школу

Буквально в ста метрах от их домов ведется строительство современного образовательного учреждения на 1100 мест, которое станет новым корпусом МОАУ «Гимназия № 8» в городе Сочи.

Это будет не простое образовательное учреждение, а любимое общественное пространство для детей, приносящее радость от получения знаний. Здесь можно будет учиться, играть и общаться со сверстниками. Комфортные условия в совокупности с традициями и подходами к обучению Гимназии № 8, которые хорошо себя зарекомендовали, позволят организовать в новом корпусе качественный процесс обучения в современном формате.

Над созданием проекта трудилась целая команда. В составе рабочей группы были лучшие архитекторы компании AVA Group, а также ведущие эксперты сферы образования и практикующие педагоги, которые напрямую принимают участие в проектировании внутренних пространств, их функциональном назначении и наполнении.

Результатом сотрудничества стал инновационный проект трёхэтажной школы площадью более 28 000 квадратных метров, отражающий современный архитектурный взгляд на школу будущего и передовые тенденции в образовании.

Эксплуатируемая кровля с баскетбольной площадкой и зонами отдыха, классы с прозрачными стеклянными стенами, чтобы учителя и ученики всегда чувствовали себя как на открытом уроке, индивидуальная мебель для учеников, кабинеты, которые в зависимости от задач легко можно трансформировать в лекционную аудиторию или лабораторию. Такие новшества уникальны не только для школ Краснодарского края, но и для большинства регионов России.

Кроме того, на территории школы будет несколько спортивных залов, большая столовая на 500 человек, красивый актовый зал. Организация пространства учитывает особенности детского восприятия: цветовые решения, просторные коридоры, где дети смогут поиграть или уединиться в предусмотренных локациях.

«Такие необычные архитектурные решения - не дань моде или простое копирование иностранных практик. Это объективная потребность, основанная на передовом российском опыте в сфере образования, который даёт возможность совершенствовать учебный процесс. Новая школа на базе Гимназии № 8 станет «визитной карточкой» системы образования Сочи. Обучать детей будут наши педагоги, а также лучшие учителя из других регионов страны, которых мы сможем пригласить благодаря социально ответственной компании AVA Group, которая предоставит служебные квартиры педагогам в жилом комплексе «Кислород». К слову, работа по формированию педагогического коллектива уже началась», - отмечает директор МОАУ «Гимназия № 8» Никитин Игорь Владиславович.

Стоит отметить, что обучение не ограничится территорией новой школы. Дети будут изучать окружающий мир в эко парке с краснокнижными растениями площадью более 4,5 Га. Холдинг AVA Group благоустроит парк в нескольких шагах от гимназии. Здесь будет организован образовательный маршрут для проведения уроков биологии и экологического воспитания под открытым небом.

МОАУ «Гимназия № 8» - это муниципальное общеобразовательное автономное учреждение, расположенное в центральном районе Сочи. В 2022 году заняла первое место в рейтинге лучших школ Краснодарского края по версии экспертов аналитичеcкой компании RAEX. При составлении рейтинга специалистами учитывался ряд показателей, в частности, число выпускников, поступивших после окончания школы в ведущие ВУЗы страны. AVA Group – инвестиционно-строительный холдинг, основанный в 2007 году. Предприятия AVA Group ведут деятельность в Краснодаре, Ростове-на Дону, Сочи, Анапе и Московском регионе. В 2022 году мы объявили о старте четырех новых проектов Краснодаре и Сочи и сейчас в стадии реализации более 700 тыс. кв.м. AVA Group – инвестиционно-строительный холдинг, основанный в 2007 году. Предприятия AVA Group ведут деятельность в Краснодаре, Сочи, Анапе и Московском регионе. Штаб-квартира расположена в г. Краснодар. AVA Group осуществляет развитие жилой и коммерческой недвижимости, полный цикл строительных работ, управление жилыми, гостиничными и медицинскими объектами, производство стройматериалов, а также оказывает логистические услуги.

Застройщик ООО СЗ Кислород. Проектные декларации на сайте. ФЗ 214. г. Краснодар.

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