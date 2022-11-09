Зепп Блаттер признал выбор Катара ошибкой

Выбор Катара как страны—организатора чемпионата мира 2022 года был ошибочным, турнир должен был пройти в США, заявил бывший президент Международной федерации футбола (FIFA) Зепп Блаттер. Катар в 2010 году получил право проведения чемпионата мира-2022, в четвертом туре голосования победив заявку США со счетом 14:8. Дело в том, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини изменил свое решение по голосованию за хозяина ЧМ-2022 после обеда с президентом Франции Николя Саркози и кронпринцем Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани (с 2013 года — эмиром Катара), в ходе которого господин Саркози попросил господина Платини поддержать Катар. В итоге четыре члена исполкома FIFA, прислушивавшиеся к мнению Мишеля Платини, отдали голоса за Катар. В противном случае победили бы США. Сам господин Платини позже заявлял, что президент Саркози не просил его прямо поддержать Катар, а лишь намекнул, что это было бы желательно. Он также признал, что, «возможно», обещал представителям США голосовать за них.

«Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком велики для нее. Выбор Катара был ошибкой. В то время мы договорились на исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира в 2018 году, а США — в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника организовали чемпионат мира один за другим»,— заявил господин Блаттер изданию Tages-Anzeiger. «РИА Новости»