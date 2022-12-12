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Коммерсантъ FM
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Новая Honda Civic Type R получила гоночную версию

Компания Honda представила гоночную версию нового «горячего» хэтчбека Civic Type R, подготовленную по техническим требованиям серии TCR.

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Honda Civic Type R TCR

Honda Civic Type R TCR

Фото: JAS Motorsport

Honda Civic Type R TCR

Honda Civic Type R TCR

Фото: JAS Motorsport

Honda Civic Type R TCR

Honda Civic Type R TCR

Фото: JAS Motorsport

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Honda Civic Type R TCR

Фото: JAS Motorsport

Honda Civic Type R TCR

Фото: JAS Motorsport

Honda Civic Type R TCR

Фото: JAS Motorsport

Над автомобилем работали специалисты заводского гоночного подразделения Honda Performance Development и итальянской команды JAS Motorsports, которая с 1998 года специализируется на подготовке к гонкам моделей японской марки.

Honda Civic Type R TCR получила оптимизированный аэродинамический обвес, переработанное шасси, улучшенную коробку передач, более мощные тормоза, а также модернизированный более мощный 2-литровый бензиновый турбомотор, характеристики которого не раскрываются.

Гоночный дебют нового хэтчбека запланирован на сезон-2023 — поставки автомобилей клиентам начнутся в январе. Напомним, премьера дорожного Honda Civic Type R состоялась летом 2022 года.

Максим Вершинин

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