Новая Honda Civic Type R получила гоночную версию

Компания Honda представила гоночную версию нового «горячего» хэтчбека Civic Type R, подготовленную по техническим требованиям серии TCR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Honda Civic Type R TCR Фото: JAS Motorsport Honda Civic Type R TCR Фото: JAS Motorsport Honda Civic Type R TCR Фото: JAS Motorsport Следующая фотография 1 / 3 Honda Civic Type R TCR Фото: JAS Motorsport Honda Civic Type R TCR Фото: JAS Motorsport Honda Civic Type R TCR Фото: JAS Motorsport

Над автомобилем работали специалисты заводского гоночного подразделения Honda Performance Development и итальянской команды JAS Motorsports, которая с 1998 года специализируется на подготовке к гонкам моделей японской марки.

Honda Civic Type R TCR получила оптимизированный аэродинамический обвес, переработанное шасси, улучшенную коробку передач, более мощные тормоза, а также модернизированный более мощный 2-литровый бензиновый турбомотор, характеристики которого не раскрываются.

Гоночный дебют нового хэтчбека запланирован на сезон-2023 — поставки автомобилей клиентам начнутся в январе. Напомним, премьера дорожного Honda Civic Type R состоялась летом 2022 года.

Максим Вершинин