Avito и Hooli представили совместную коллекцию одежды

Маркет «Авито» привлек одного из селлеров площадки, чтобы вместе создать коллекцию одежды. Hooli — платформа, которая одной из первых в России стали производить кастомные хлопковые костюмы. В линейку Avito x Hooli, которую было решено назвать «Первооткрыватели», вошли ассиметричные дождевики, теплые бомберы, оверсайз-худи и другие базовые вещи. Вся прибыль отходит селлеру — таким образом «Авито» стараются поддержать малый и средний бизнес. Создатели совместного проекта утверждают, что планируют и дальше развивать подобную практику на своей площадке — «Авито» будет сотрудничать с другими селлерами маркета и создавать лимитированные линейки. Коллекцию «Первооткрыватели» уже можно купить у Hooli на «Авито».

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