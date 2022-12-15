«Табрис» запустил новую коллаборацию с бренд-шефом Валерием Порядиным

Блюда из авторского меню к особому случаю можно найти во всех супермаркетах сети

В рамках новой коллаборации один из ведущих российских шеф-поваров Валерий Порядин и технологи сети «Табрис» разработали 30 блюд, которые смогут стать частью как повседневного рациона, так и праздничного стола. Большинство из них привычные, но в авторском прочтении бренд-шефа. Эксклюзивные детали в рецептуре присутствуют как в соусах, так и в способах приготовления. К примеру, в составе популярного новогоднего салата «Оливье» вместо привычной колбасы или мяса добавлены лангустины, вместо горошка — полезные бобы эдамаме, а сам салат заправлен натуральным майонезом собственного производства «Табрис». Блюда отличаются и разнообразием соусов: бланкет на основе сливок со специями и свежими травами, соус в тайском стиле с использованием лаймового фреша, горчичных зерен и сладкого чили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бренд-шеф Валерий Порядин

Бренд-шеф Валерий Порядин



— За основу мы взяли вполне привычные блюда, которые при желании сможет приготовить каждый, кто любит это делать. Но наш способ приготовления отличается от стандартного. К примеру, утку для сочности наполняем настоянным на травах бульоном, ростбиф готовим при низких температурах, салат «Оливье» заправляем натуральным майонезом на основе желтков, дижонской горчицы, соевого и устричного соуса, чеснока и соли с сахаром,— отметил бренд-шеф Валерий.

Помимо постоянного ассортимента, будет доступен предзаказ новых блюд. Заранее к праздничному столу, в том числе и для новогоднего фуршета можно будет заказать запеченную утку с яблоками, ростбиф, стейк лосося в соусе терияки, целую форель с сыром и овощами, рататуй и другие блюда из меню на сайте «Табриса» по ссылке или по номеру телефона + 7 (861) 234-43-43. Позиции из новой коллаборации можно легко найти на витрине с помощью ценников «Новинка».

О бренд-шефе Валерий Порядин — известный шеф-повар, бренд-шеф и преподаватель школы поварского искусства «СВЧ». Работал в ресторане у Аркадия Новикова в сотрудничестве с именитым итальянским шеф-поваром Мирко Дзаго, возглавлял кухню в сочинском ресторане «Баран-Рапан», проходил стажировки в Норвегии, Дании и Франции. На сегодняшний день возглавляет ресторан Cristal в Санкт-Петербурге и ведет проекты ресторанной группы. Подробное интервью Валерия о сотрудничестве с сетью супермаркетов «Табрис» на сайте компании по ссылке.

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