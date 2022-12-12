Запорожскую АЭС покинула половина персонала

Запорожскую АЭС покинуло около 50% персонала, то есть более 5 тыс. человек. Об этом сообщил новый директор станции Юрий Черничук.

«Последние данные, которые у меня есть, — порядка 50% персонала выехало со станции. То есть из 11,5 тысячи где-то половины нет»,— заявил господин Черничук в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС). По его словам, ежедневно на площадке находятся порядка 2,5 тыс. сотрудников.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа ранее говорил, что свыше 2,3 тыс. сотрудников ЗАЭС подписали договоры с новой эксплуатирующей компанией (станция перешла под управление «Росэнергоатома» по указу российского президента).

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Бывший главный инженер станции Юрий Черничук был назначен новым директором Запорожской АЭС в конце ноября. Предыдущий директор Игорь Мурашов был выдворен на Украину. Сейчас МАГАТЭ обсуждает с РФ и Украиной возможность создания защитной зоны вокруг станции — ее регулярно обстреливают.

Подробности — в материале «Ъ» «Конечная станция».

Дарья Эрозбек