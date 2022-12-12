Суд признал за государством право «золотой акции» на новосибирское предприятие концерна «Калашников»

Арбитражный суд Новосибирской области признал за государством в лице Росимущества специальное право «золотой акции» в отношении входящего в концерн «Калашников» АО «Институт прикладной физики» (ИПФ, Новосибирск).

Иск к приватизированному 28 лет назад предприятию Росимущество подало год назад. В иске представители ведомства указали, что ИПФ «неправомерно отрицает и не признает» принадлежащее РФ право, чем препятствует участию государства в управлении институтом.

Суд с позицией ведомства согласился. Согласно материалам арбитража, право «золотой акции» в отношении ИПФ было введено распоряжением Госкомимущества 1 февраля 1994 года сроком на три года. Однако позже был принят федеральный закон «О приватизации», согласно которому закрепленное за государством право «золотой акции» могло быть прекращено только по решению правительства РФ.

Институт прикладной физики был основан в 1966 году в новосибирском Академгородке, в 1994-м — приватизирован. С января 2020 года 41% акций в АО ИПФ владеет группа компаний «Калашников». По данным официального сайта, ИПФ является разработчиком неуправляемых авиационных ракет С-8 и С-13 с различными типами боевых частей, средств выстреливаемых помех для противодействия высокоточному оружию. Выпускаемые ракеты устанавливаются на корабли ВМФ, объекты бронетехники, комплексы РВСН, авиацию.

Дарья Решетникова, Новосибирск