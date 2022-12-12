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обновлено 15:35

В Ижевске отменили международный фестиваль циркового искусства в 2023 году

В 2023 году в столице Удмуртии не состоится Международный фестиваль циркового искусства. Об этом рассказал министр культуры региона Владимир Соловьев в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск».

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Господин Соловьев отметил, что ижевский зритель привык к высокому уровню и номерам мирового уровня. «Границы закрыты по некоторым политическим причинам. Но нам статус международного до межрегионального опускать не хочется. Так что подождем, посмотрим»,— рассказал министр культуры региона.

Напомним, международный фестиваль циркового искусства проходил в Ижевске ежегодно с 2008 года. В последний раз мероприятие состоялось в марте 2020 года, после чего его отменили из-за ситуации с коронавирусом.

Фотогалерея

Международный фестиваль циркового искусства завершился в Ижевске

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В Ижевске завершился 13-й по счету Международный фестиваль циркового искусства

В Ижевске завершился 13-й по счету Международный фестиваль циркового искусства

Фото: Раиса Ибрагимова

Он проходил с 5 по 9 марта. В фестивале приняли участие около 200 артистов из 15 стран мира

Он проходил с 5 по 9 марта. В фестивале приняли участие около 200 артистов из 15 стран мира

Фото: Раиса Ибрагимова

Участники конкурса представили свои программы в различных жанрах

Участники конкурса представили свои программы в различных жанрах

Фото: Раиса Ибрагимова

В их числе были номера с лошадьми

В их числе были номера с лошадьми

Фото: Раиса Ибрагимова

Музыкальные выступления

Музыкальные выступления

Фото: Раиса Ибрагимова

И цирковая акробатика

И цирковая акробатика

Фото: Раиса Ибрагимова

Отметим, что золотые награды фестиваля получили лишь российские артисты

Отметим, что золотые награды фестиваля получили лишь российские артисты

Фото: Раиса Ибрагимова

В числе победителей аттракцион «Медвежий цирк» династии Филатовых

В числе победителей аттракцион «Медвежий цирк» династии Филатовых

Фото: Раиса Ибрагимова

Александр Филатов представитель уже пятого поколения династии

Александр Филатов представитель уже пятого поколения династии

Фото: Раиса Ибрагимова

Также победителями конкурса стали акробатическая четверка Родиона Прилепина с номером «Восходящие» и групповые акробаты на дорожке с минитрампом под руководством Владимира Ефимова с выступлением «Свадьба». Кроме того, специальный приз жюри получил клоун-эксцентрик Анатолий Акула

Также победителями конкурса стали акробатическая четверка Родиона Прилепина с номером «Восходящие» и групповые акробаты на дорожке с минитрампом под руководством Владимира Ефимова с выступлением «Свадьба». Кроме того, специальный приз жюри получил клоун-эксцентрик Анатолий Акула

Фото: Раиса Ибрагимова

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В Ижевске завершился 13-й по счету Международный фестиваль циркового искусства

Фото: Раиса Ибрагимова

Он проходил с 5 по 9 марта. В фестивале приняли участие около 200 артистов из 15 стран мира

Фото: Раиса Ибрагимова

Участники конкурса представили свои программы в различных жанрах

Фото: Раиса Ибрагимова

В их числе были номера с лошадьми

Фото: Раиса Ибрагимова

Музыкальные выступления

Фото: Раиса Ибрагимова

И цирковая акробатика

Фото: Раиса Ибрагимова

Отметим, что золотые награды фестиваля получили лишь российские артисты

Фото: Раиса Ибрагимова

В числе победителей аттракцион «Медвежий цирк» династии Филатовых

Фото: Раиса Ибрагимова

Александр Филатов представитель уже пятого поколения династии

Фото: Раиса Ибрагимова

Также победителями конкурса стали акробатическая четверка Родиона Прилепина с номером «Восходящие» и групповые акробаты на дорожке с минитрампом под руководством Владимира Ефимова с выступлением «Свадьба». Кроме того, специальный приз жюри получил клоун-эксцентрик Анатолий Акула

Фото: Раиса Ибрагимова

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