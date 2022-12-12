В Ижевске отменили международный фестиваль циркового искусства в 2023 году

В 2023 году в столице Удмуртии не состоится Международный фестиваль циркового искусства. Об этом рассказал министр культуры региона Владимир Соловьев в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Господин Соловьев отметил, что ижевский зритель привык к высокому уровню и номерам мирового уровня. «Границы закрыты по некоторым политическим причинам. Но нам статус международного до межрегионального опускать не хочется. Так что подождем, посмотрим»,— рассказал министр культуры региона.

Напомним, международный фестиваль циркового искусства проходил в Ижевске ежегодно с 2008 года. В последний раз мероприятие состоялось в марте 2020 года, после чего его отменили из-за ситуации с коронавирусом.