Спрос на работников в тяжелом машиностроении в Петербурге вырос на 30%

Предприятия Санкт-Петербурга, работающие в сфере тяжелого машиностроения, в 2022 году открыли более 15 тыс. вакансий. Аналитики hh.ru делают вывод, что спрос на машиностроителей в городе вырос на 29%.

Предприятия этой отрасли в СЗФО формируют около 17% общероссийского спроса на машиностроителей, а петербургские заводы – порядка 12%. Интересно, что даже в Москве для специалистов в сфере тяжелого машиностроения открыто меньше вакансий.

В среднем в этой отрасли предлагают от 55 до 92 тыс. руб. Однако 43% уже заявили о намерении увеличить оклады. Как отмечает «РБК-Петербург», потребность работников, в том числе на заводе «Силовы машины», растет на фоне увеличения загрузки производственных мощностей. Активно специалистов ищут на Ленинградском металлическом заводе и на заводе «Электросила».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте