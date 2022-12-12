Курорт «Роза Хутор» и НИИУРС формируют нацстандарт зеленого строительства в туризме

Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) опубликовал отчет о двухлетнем сотрудничестве с курортом в области разработки национального стандарта зеленого строительства для туристской инфраструктуры.

В течение 2021–2022 гг. курорт «Роза Хутор» и НИИУРС реализовывали проект по проведению серии публичных деловых мероприятий, направленных на общественное обсуждение, экспертную оценку, апробацию, публикацию, распространение и внедрение зеленых стандартов строительства в сфере туризма.

Зеленые стандарты строительства представляют собой рейтинговую систему оценки качества проектной документации и собственно объектов строительства с точки зрения принципов экологической ответственности, энерго- и ресурсосбережения, комфорта и безопасности для людей, находящихся в соответствующей застроенной среде.

Всплеск интереса к «зеленым» сооружениям начался в период подготовки зимних Игр Сочи-2014, когда задача внедрения экологических решений при возведении олимпийских объектов была впервые поставлена как государственная. За прошедшее время парадигма зеленого строительства получила широкое распространение преимущественно в административном и жилищном секторах отечественного девелоперского рынка, однако оставалась малоизвестной для туристской индустрии. Интерес к внутреннему туризму и ускоренное развитие отрасли возбудили дискуссию о качестве гостиничных и иных инфраструктурных проектов, появление которых ожидается на карте России в ближайшие годы.

«Качество окружающей среды, вне всяких сомнений,— первоочередной критерий выбора, который делает большинство путешественников, планируя поездку. Думая об отпуске, мы все ждем от него чистого воздуха и воды, красивых видов вокруг и т. п. Природные рекреационные ресурсы в этом измерении следует рассматривать как базу, без которой никакая инфраструктура не сможет удовлетворить такие потребности людей, а значит, обеспечить успех соответствующей бизнес-стратегии. Занявшись развитием сети туристских лагерей в окрестностях курорта, мы столкнулись со сложной задачей обеспечения путешественников возможностью пребывания максимально близко к горной природе, не принося при этом в жертву доступность, комфорт и безопасность. Зеленые стандарты строительства с их оценочной методологией в этом отношении оказались наиболее применимым инструментом управления качеством соответствующих девелопментов»,— комментирует Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта «Роза Хутор».

Сотрудничество курорта и НИИУРС началось с обсуждения корпоративного руководства по проектированию, строительству и эксплуатации туристской инфраструктуры «Зеленый Код», разработанного «Роза Хутор» для природной рекреации. Итогом этой работы стал национальный выпуск стандарта GREEN ZOOM «Практические рекомендации по снижению энергоемкости и повышению экологичности объектов туристской индустрии», который дополнил линейку аналогичных, но адресованных иным секторам строительного рынка стандартов, разрабатываемых и поддерживаемых НИИУРС.

«Семейство зеленых строительных стандартов GreenZoom формируется с 2014 г. и к началу осени 2022 г. послужило сертификации 203 зданий общей площадью более 3,5 млн кв. м»,— заявляет Вера Бурцева, директор НИИУРС. «Мы поддерживаем и постоянно совершенствуем стандарты для целого ряда секторов рынка недвижимости: новое строительство, эксплуатируемые здания, комплексное развитие территории, университетские кампусы, промышленные объекты, центры обработки данных, малоэтажная жилая застройка, и вот теперь — туристская индустрия. Нам удалось не только вовремя предложить этот инструмент, но и подхватить инициативу лидера отрасли. Именно корпоративный зеленый код "Роза Хутор" лег в основу нового стандарта для туризма, который мы теперь поддерживаем как национальный сертификационный институт»,— говорит г-жа Бурцева.

В числе совместно реализованных партнерами инициатив был и Всероссийский архитектурный творческий конкурс «Зеленый приют туриста на природной территории». Его цель — творческое осмысление задачи создания автономных, экологичных и комфортных объектов, обеспечивающих базовый туристский сервис для путешествующих по природной территории. В конкурсе приняли участие студенты-архитекторы из Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону, Москвы, Самары, Екатеринбурга и Сочи. Соорганизаторами также выступили Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) и Кроноцкий государственный заповедник (Камчатский край).

«Мы увидели настоящий шквал творческих идей, предложенных учащимися на конкурс. Они показали высокий уровень осведомленности молодежи в отношении перспектив устойчивого развития и охраны окружающей среды. Впечатлил и широкий набор возможностей, который будущие зодчие стремятся применять для обеспечения гармоничного баланса развития рекреационной деятельности и сохранения природной среды. Будем продолжать и рассчитываем в перспективе предоставить победителям конкурса возможность на практике реализовать свои идеи»,— отметил Олег Федоров, заместитель декана Архитектурного факультета СПбГАСУ.

Наиболее выражен запрос на зеленые решения для туристских объектов в секторе туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Государственная задача устойчивого развития туризма на ООПТ отражена в национальном проекте «Экология». По данным Минприроды России, прирост турпотока в национальные парки, заказники и заповедники составил 58% в 2021 году, а целевой показатель (повысить посещаемость ООПТ до 10,3 млн визитов в год) к настоящему времени уже превышен. Для ООПТ туризм — это не только источник доходов и средство экопросвещения, но и риск негативного воздействия на природу. Поэтому для любых туристских проектов на ООПТ остро необходимы зеленые решения.

«Мы находимся на стадии качественного перехода от ситуации, когда природоохранное и туристское сообщество относились друг к другу, мягко говоря, с опаской, к пониманию, что нужно все же работать вместе. Мы обязаны создавать для туристов комфортные условия путешествий, заражать их любовью к природе и давать возможность тратить деньги там, где они будут использованы для сохранения природного достояния. Эта модель отражена в Стратегии развития туризма в России на период до 2025 г., где отдельное место уделено туризму на особо охраняемых природных территориях. Зеленые стандарты строительства как раз и могут быть в числе инструментов, обеспечивающих правильный баланс между развитием туризма и сохранением природы. Думаю, что возведенные с их помощью туробъекты на ООПТ получат признание как примеры лучшей практики мирового уровня»,— комментирует Дарья Мацук, руководитель Росзаповедцентра Минприроды России.

Отчет опубликован в открытой библиотеке на сайте НИИУРС в сети интернет. Публикация включает в себя тексты корпоративного зеленого кода «Роза Хутор» и разработанного НИИУРС отраслевого стандарта «GREENZOOM Туристская индустрия», которые могут свободно использоваться всеми заинтересованными лицами в практическом, научном и информационном направлениях.

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