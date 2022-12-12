С банка-гаранта взыскали 10 млн рублей за недоделанную реставрацию Дворца пионеров

Нижегородский арбитражный суд взыскал с Эс-Би-Ай Банка 10,4 млн руб. долга по банковской гарантии и 176 тыс. руб. неустойки за срыв обязательств компании «АВК Групп» по реставрации объекта культурного наследия – поземельного крестьянского банка на улице Пискунова, 39. В этом историческом здании расположен Детский дворец творчества, однако из-за неисполнения подрядчиком работ по реставрации кружки и секции второй год ютятся по другим помещениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Муниципальный контракт с «АВК Групп» досрочно расторгли в декабре прошлого года. Однако поручавшийся за исполнение обязательств банк-гарант отказался добровольно вскрывать гарантию. Решение суд о взыскании долга и неустойки в законную силу не вступило. В ГлавУКСе Нижнего Новгорода (заказчик реставрации) сообщили, что приняты «исчерпывающие меры по защите здания от атмосферных явлений» для дальнейшего проведения отделочных и реставрационных работ во Дворце детского творчества, но уже силами других подрядчиков.

Отдельно с «АВК Групп» муниципальный заказчик просит взыскать свыше 48 млн руб. неотработанного аванса и стоимости невыполненных работ со штрафом и неустойкой. По этому иску ГлавУКСа суд назначил экспертизу, чтобы определить, что именно было сделано в ходе незавершенной реставрации и на какую сумму понесены затраты.

Иван Сергеев