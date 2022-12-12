После отравления семьи в доме в Октябрьском из-за отсутствия тяги отключен газ

И. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова сообщила на оперативном совещании в правительстве, что после третьего по счету случая отравления угарным газом в Октябрьском за последние три недели приостановлена подача газа в двух многоквартирных домах в городе. Из-за отсутствия тяги отключен газ в доме №6 на улице Гаражной, где вчера отравилась семья из четырех человек, а также в одном подъезде дома №16 на улице Садовой. Без газа остаются 15 квартир и 45 потребителей, проинформировала Ирина Голованова.

«Информация передана сотрудникам управляющих компаний для обследования дымоходов и вентканалов», — отметила госпожа Голованова.

Влада Шипилова

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