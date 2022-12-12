Начата проверка по факту отравления еще одной семьи угарным газом в Октябрьском

Следственный отдел по Октябрьскому СУ СКР по Башкирии начал проверку по факту отравления угарным газом супружеской пары, их 18-летней дочери и четырехлетнего сына, сообщили в пресс-службе ведомства.

11 декабря семья, проживающая в квартире многоквартирного дома на улице Гаражной в Октябрьском, вызвала скорую помощь. Они были госпитализированы в Октябрьскую городскую больницу № 1. По данным дежурного врача Центра медицины катастроф республики, предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом. По информации пресс-службы министерства здравоохранения Башкирии, дети и отец семьи находятся в состоянии средней степени тяжести, женщина — в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, члены семьи находились у себя в квартире, когда почувствовали ухудшение самочувствия. В квартире установлена газовая колонка и газовая плита.

Газовая служба проводит проверку дымоходов и вентканалов.

Свою проверку начала прокуратура Башкирии. «В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей и управляющей организаций при исполнении законодательства в сфере ЖКХ, в том числе при осуществлении технической диагностики газового оборудования и вентиляционных каналов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В конце ноября угарным газом в Октябрьском отравилась семья из пяти человек. Как сообщали в минздраве республики, состояние 36-летней женщины в момент госпитализации было средней степени тяжести, 45-летнего мужчины и двоих детей — тяжелое, третьего ребенка — крайне тяжелое. Семья проживала в пятиэтажном доме. Сегодня в минздраве сообщили, что ребенок скончался, остальные члены семьи выписаны из больницы.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте