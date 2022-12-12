Агрокомпания Троценко купила предприятия «Ростагро» за 18,8 млрд руб.

ООО «АЕОН Агро» (80% владеет Роман Троценко) победила на аукционе, на который были выставлены предприятия агрохолдинга «Ростагро», занимающие 240 тыс. га. К торгам допустили четыре участника. Их выкупят за 18,76 млрд руб. при стартовой цене 14,4 млрд руб.

Банк «Траст», как сообщается в пресс-релизе, выставил на торги 100% долей в уставных капиталах шести компаний ГК «Ростагро». Речь идет о ООО «ТрастАгро-Нива 1», ООО «ТрастАгро-Нива 2», ООО «ТрастАгро-Нива 3», ООО «ТрастАгро-Элеватор», ООО «Кургановский», ООО «Управляющая компания "Ростагро"».

Кроме того, лот включает 99,56% паев ЗРПИФ «Капитальные вложения» (входит в «Ростагро») и права (требования) банка к ООО УК «Ростагро» и ООО «Кургановский». Задолженность по правам достигает 2,2 млрд руб. Компания—победитель аукциона должна заключить договор купли-продажи активов в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.