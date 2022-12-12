В Госдуму внесен законопроект об участии в выборах с 16 лет

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий голосовать и избираться на муниципальных выборах с 16 лет. Документ был внесен группой депутатов от ЛДПР.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». По замыслу авторов, уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах.

В настоящий момент избирательным правом в России обладают лица, достигшие по состоянию на день голосования 18 лет. Они обладают как активным избирательным правом, так и пассивным — могут избирать кандидатов и быть избранными.

Дарья Эрозбек