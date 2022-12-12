Похолодание и небольшой снег ожидается на этой неделе в Удмуртии

13 и 14 декабря Удмуртия окажется под влиянием гребня Сибирского антициклона, в результате чего существенных осадков не ожидается. При этом температурный фон понизится, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики.

Так, в ночь на 13 декабря столбик термометра опустится до -8..-13°С, днем — -6..-11°С. В ночные часы 14 декабря температура воздуха окажется в пределах -11..-16°С, днем — -6..-11°С.

15 декабря пройдет небольшой снег. Столбик термометра ночью опустится до -6..-11°С, днем — -5..-9°С. 16 декабря температурный фон существенно не изменится, а во второй половине дня начнется небольшой снег.

По предварительному прогнозу, в субботу вновь ожидается снежная погода.