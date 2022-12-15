Знакомство с родителями

На родине Нараяну Мурти называют «индийским Биллом Гейтсом». Он основал Infosys — вторую по величине IT-компанию в Индии. К декабрю 2022 года состояние Мурти оценивалось в $4,8 млрд. Но за пределами Индии его имя стало широко известно лишь недавно — благодаря зятю, Риши Сунаку, возглавившему 25 октября 2022 года правительство Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и председатель правления Infosys Нараяну Мурти

Фото: Bloomberg / Getty Ima Основатель и председатель правления Infosys Нараяну Мурти

Фото: Bloomberg / Getty Ima

Девушка с характером

Рассказ о карьере Нараяны Мурти следует начинать с его супруги, Судхи Мурти, урожденной Кулкарни. Именно она, как говорят индийские айтишники, сделала самую удачную инвестицию в истории их бизнеса.

Судха Кулкарни родилась в маленьком городке в штате Карнатака в интеллигентной семье. Папа — врач, мама — учительница. Учительский талант рано проявился у самой девочки, она даже научила родную бабушку читать. Но педагогом Судха не стала. Она получила не очень традиционное для индийской девушки в 1970-е годы образование. Сперва — бакалавриат по электротехнике. Затем — магистратура по компьютерным наукам в Индийском научном институте (ИНИ) в Бангалоре. Это один из самых престижных в Индии вузов технического профиля. Он был создан в 1909 году на деньги семьи Тата. Этому бизнес-клану принадлежит крупнейший конгломерат Индии — Tata Group.

Во всем институте в 1975 году на 302 студентов приходилось четыре студентки. В компьютерном классе Судха была единственной девушкой. Завершила учебу с золотой медалью.

Правила Нараяны Мурти Плохие новости поднимаются на лифте, хорошие — по лестнице

Смысл лидерства в том, чтобы сделать невозможное возможным, изменить реальность

Если вы доверяете людям, они могут добиться невероятного

Предпринимательство — это марафон, а не забег на стометровку

Лучше меньше обещать и больше сделать, а не наоборот

Наши активы ежедневно выходят за дверь. Нам нужно быть уверенными в том, что наутро они вернутся назад

Настоящая сила денег — в том, чтобы их отдавать

Любите свою работу, но не влюбляйтесь в свою компанию

Однажды на институтской доске объявлений она увидела объявление о вакансии инженера в компании TELCO (Tata Engineering and Locomotive Company, входит в Tata Group, в 2003 году переименована в Tata Motors). Но ее заявление о приеме на работу было отклонено. Женщин в качестве кандидатов на вакансию не рассматривали. Объяснялось это тем, что инженерам периодически нужно задерживаться на фабрике допоздна, что создает угрозу безопасности представительнице слабого пола. Судху отказ не устроил. Она отправила Джехангиру Ратанджи Дадабхою Тате, председателю совета директоров Tata Group, открытку со следующим текстом: «Великие Тата всегда были пионерами. Они заложили базовую инфраструктуру индийской промышленности — металлургической, сталелитейной, химической, текстильной, локомотивостроения. Они проявляли заботу о высшем образовании в Индии с 1900 года и были ответственными за создание Индийского научного института. Мне повезло в нем учиться. Но я удивлена, как такая компания, как TELCO, может дискриминировать кандидатов по признаку пола».

Судху вызвали на интервью и взяли в TELCO на стажировку. Потом она получила постоянную работу, став первой женщиной-инженером в компании.

В автобиографии «Три тысячи стежков» Судха рассказывает, что с Нараяной Мурти, застенчивым необщительным очкариком, она познакомилась через коллег из TELCO. Нараяна пригласил всю их компанию на ужин. Судха как единственная девушка в группе отказалась. Но в разговоре она мимоходом упомянула, что на следующий день в семь часов вечера должна посетить портного. На следующий день Нараяна поджидал ее у входа в ателье. Они подружились. Мурти рассказывал ей о прочитанных книгах, о своих поездках за границу. Делая ей предложение, он сказал: «Мой рост 5 футов 4 дюйма (163 см.— "Деньги"). Я из семьи низшего среднего класса. Я никогда в жизни не стану богатым. Я никогда не обеспечу тебе богатую жизнь. Ты красивая, умная и образованная, ты сможешь добиться всего, чего захочешь. Но ты выйдешь за меня?»

Судха попросила дать ей время на раздумье. Ее мать положительно относилась к Мурти, а вот отец был категорически против, после того как при знакомстве Нараяна рассказал, что хочет пойти в политику от коммунистической партии и открыть детский дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ради мужа Судха Мурти отказалась от карьеры в компьютерной сфере

Фото: Gireesh Gv / The The India Today Group / Getty Images Ради мужа Судха Мурти отказалась от карьеры в компьютерной сфере

Фото: Gireesh Gv / The The India Today Group / Getty Images

Раздумье длилось три года. Когда Нараяна и Судха ходили вместе в ресторан или кино, он часто просил ее заплатить, обещая, что позднее вернет долг. За три года накопилось в общей сложности чуть больше 4 тыс. рупий (менее $100).

В 1977 году Нараяна получил предложение занять должность генерального менеджера в компьютерной компании Patni Computer Systems в Бомбее (в 1995 году город был переименован в Мумбаи). Но вначале он должен был отправиться на стажировку в США. Перед отъездом он еще раз сделал предложение Судхе, и на этот раз ее отец не стал возражать, так как у будущего зятя наконец-то была нормальная работа. Свадьба состоялась в 1978 году и была более чем скромной (никаких гостей, только родители жениха и невесты). Расходы на свадьбу — 800 рупий (около $17) — разделили пополам.

После бракосочетания Судха поехала вместе с Нараяной в Соединенные Штаты. Она три месяца путешествовала с рюкзаком по стране. Не обошлось без приключений. Однажды ее арестовала нью-йоркская полиция, приняв за итальянского наркокурьера.

После стажировки Нараяны супруги вернулись в Бомбей. В 1980 году у них родилась дочь Акшата. В 1983 году — сын Рохан. А в промежутке между этими двумя событиями Нараяна Мурти решил создать компанию по выпуску программного обеспечения. Начального капитала у него не было.

Судха одолжила мужу 10 тыс. рупий ($1155), отложенные на черный день. Но поставила условие — она будет содержать семью в течение трех лет. Только три года, не больше!

На следующий год Судха уволилась с работы. Семья Мурти переехала в город Пуне. 2 июля 1981 года Нараяна Мурти вместе с шестью коллегами основал компанию по разработке программного обеспечения Infosys (Infosys Technologies Ltd). Получив кредит в банке, супруги Мурти купили дом, который одновременно стал офисом Infosys. Судха вела домашнее хозяйство, программировала и занималась документацией фирмы. Одно время, когда денег стало не хватать, работала старшим системным аналитиком в группе компаний Walchand. Но затем пожертвовала собственной карьерой компьютерщика, чтобы помогать мужу и заниматься детьми. Однажды Нараяна сказал ей: «Судха, ты отказалась от своей карьеры, чтобы я сделал свою. Ты ответственна за мой успех. Это сила любви. Мужчине нужна женщина, чтобы мотивировать его, давать ему повод любить ее».

Судха Мурти сделала другую карьеру. Она стала писательницей. Ее книги переведены на все основные языки Индии. Также она известна как филантроп.

В 1996 году она возглавила благотворительный фонд Infosys Foundation и занимает эту должность до настоящего времени. Фонд оказывает поддержку учреждениям здравоохранения, малообеспеченным семьям, деятелям культуры.

Увлеченный чудо-машинами

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Билл Гейтс, «индийский Билл Гейтс»

Фото: Sumeet Inder Singh / The The India Today Group / Getty Images Слева направо: Билл Гейтс, «индийский Билл Гейтс»

Фото: Sumeet Inder Singh / The The India Today Group / Getty Images

Нагавара Рамарао Нараяна Мурти родился, как и его супруга, в штате Карнатака. Его отец был преподавателем в колледже и большим любителем английской литературы. В школе Нараяна был лучшим учеником по физике и математике. После школы с блеском сдал вступительные экзамены в Индийский институт технологии (ИИТ) в Бангалоре. Когда он вернулся домой с победой, отец его разочаровал, сказав, что на свою зарплату в 250 рупий в месяц ($53) он не сможет оплачивать образование Нараяны. Юноше пришлось пойти в местный технологический колледж. А уже степень магистра он получил в Индийском институте технологии в Канпуре.

ИИТ в Канпуре сотрудничал с восемью американскими вузами, в том числе с Массачусетским технологическим институтом. Американцы поделились с индийским вузом компьютером IBM. «Нас познакомили с компьютерами. Это были чудо-машины. Я ими увлекся»,— вспоминал позднее Нараяна Мурти. Раньше он мечтал работать инженером на гидроэлектростанции. Теперь у него появилась новая цель — стать программистом. Другие студенты поражались тому, что он сидит за учебниками чуть ли не круглосуточно.

В 1969 году, когда Мурти закончил вуз в Канпуре, программистов было так мало, что каждому выпускнику поступало по несколько предложений о работе. Ему — пять. Он выбрал не самое высокооплачивамое, но показавшееся ему самым интересным. И стал работать в должности главного системного программиста в Индийском институте управления в Ахмадабаде. Работать приходилось до 20 часов в день (с семи утра до трех часов ночи), получая в месяц 800 рупий ($107).

Infosys и Россия В декабре 2004 года президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Индию посетил штаб-квартиру Infosys в Бангалоре. Завершая посещение компании, глава государства оставил в книге почетных гостей запись: «Поздравляю вас с вашими достижениями и желаю успехов в будущем». В России действует подразделение компании — ООО «Инфосис Лимитед». В апреле 2022 года Infosys заявила об уходе из России. В ноябре 2022 года в британской прессе появились сообщения о том, что компания, несмотря на свои заявления, продолжает работать в России.

Позднее в Ахмадабаде Нараяна создал собственную компанию Softronics. Просуществовав полтора года, фирма обанкротилась. Он снова пошел в наемные работники — в компанию Patni Computer Systems. По работе он занимался различными проектами за рубежом. В Париже помогал в разработке операционной системы, используемой для обработки грузов в аэропорту Шарль-де-Голль. Во Франции Нараяна увлекся социалистическими идеями. Но жизнь заставила его переменить мировоззрение. Из Парижа с $450 в кармане он решил вернуться в Индию не самолетом, а по суше. В поезде, шедшем из Югославии в Болгарию, он разговорился с попутчицей. На остановке в пограничном югославском городе Нише полицейские сначала вывели из поезда его попутчицу, а потом обыскали рюкзак Мурти и арестовали его, он даже не понял, за что. Нараяну двое с половиной суток продержали в камере, в которой не было даже матраца, а окно находилось на высоте около трех метров от пола. Затем отпустили, сказав на прощание, что он выходит на свободу лишь потому, что приехал из дружественной страны. После данного инцидента Нараяна решил, что ему не хочется дружить с социалистическими странами.

Первым зарубежным клиентом Infosys стала нью-йоркская компания Databasics. Первым индийским клиентом была Motor Industries Company (MICO), производитель автокомплектующих, тесно связанный с германской компанией Bosch (в 2008 году MICO была переименована в Bosch Ltd.). Штаб-квартира MICO находилась в Бангалоре.

После рождения второго ребенка Нараяна и Судха переехали в этот город, арендовав два дома — для семьи и для штаб-квартиры Infosys. Тесть подарил Нараяне средство передвижения — мотороллер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будучи главой Infosys, Нараяна Мурти обедал вместе со своими подчиненными

Фото: Stuart Freedman / In Pictures / Getty Images Будучи главой Infosys, Нараяна Мурти обедал вместе со своими подчиненными

Фото: Stuart Freedman / In Pictures / Getty Images

За Мурти и Infosys признают первенство в создании модели глобальной доставки (Global Delivery Model, GDM), в соответствии с которой над компьютерным проектом могут работать сотрудники, находящиеся в разных странах. Заказчик из развитой страны (например, США) может заметно снизить стоимость проекта за счет более низкого уровня зарплат в стране (например, Индии), программисты из которой заняты в проекте.

Модель обрела популярность, что способствовало развитию индийской индустрии программирования и превращению Индии в мировой центр информационных технологий.

В 1987 году Infosys открыла представительство в Бостоне.

Политика экономической либерализации, которую правительство Индии начало проводить в начале 1990-х, принесла Infosys много новых зарубежных клиентов.

В 1999 году Infosys стала первой индийской компанией, акции которой были выведены на биржу NASDAQ.

В 2012 году акции Infosys были выведены и на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

В 2002 году Мурти ушел в отставку с поста гендиректора компании, оставшись председателем совета директоров и идейным руководителем Infosys.

В 2004 году годовой доход Infosys превысил знаковую отметку в $1 млрд. По этому случаю Мурти впервые в жизни позволил купить себе билет на самолет в бизнес-классе. До этого он из экономии летал только экономклассом. В 2006 году доход Infosys превысил $2 млрд (за 12 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2022 года — $17,53 млрд).

В 2010-е годы Мурти уходил с поста председателя совета директоров, снова на него возвращался и снова уходил. С 2014 года он является почетным председателем совета директоров компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В честь 25-летия Infosys всем сотрудникам компании была выплачена денежная премия

Фото: Namas Bhojani / Bloomberg / Getty Images В честь 25-летия Infosys всем сотрудникам компании была выплачена денежная премия

Фото: Namas Bhojani / Bloomberg / Getty Images

В 2010 году Нараяна Мурти основал в Бангалоре венчурный фонд Catamaran Ventures, вкладывающий средства в электронную коммерцию, финансовые услуги, здравоохранение, онлайн-образование, компьютерные игры. Catamaran Ventures является одним из инвесторов SpaceX Илона Маска и стратегическим партнером маркетплейса Amazon. Цена активов, находящихся под управлением фонда, превышает $1 млрд.

Нараяна Мурти входит в советы директоров и наблюдательные советы многих индийских и зарубежных банков, компаний, учебных заведений, благотворительных организаций. Он — обладатель множества наград, в том числе кавалер ордена Падма вибхушан (второй из высших гражданских наград Индии), офицер французского ордена Почетного легиона, почетный командор ордена Британской империи. В 2012 году журнал Fortune включил его в список 12 величайших предпринимателей нашего времени.

Программист-вундеркинд

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отец Рохана влюбился в компьютеры в студенческом возрасте, сам Рохан начал заниматься программированием в восемь лет

Фото: Bloomberg / Getty Images Отец Рохана влюбился в компьютеры в студенческом возрасте, сам Рохан начал заниматься программированием в восемь лет

Фото: Bloomberg / Getty Images

Рохан Нараяна Мурти увлекся компьютерами в восьмилетнем возрасте, копируя коды из принадлежащей родителям книги по программированию. Книгу он закончил за месяц и захотел учиться программированию. Отец нашел для него компьютерные курсы. Когда Рохану было десять лет, Нараяна проверял написанные им коды. После окончания школы мальчиков епископа Коттона в Бангалоре поехал в США. Сперва закончил бакалавриат Корнеллского университета по специальности «информатика». Затем совершил то, чего очень хотел, но не сумел сделать отец — получил докторскую степень: в Гарварде, по специальности «компьютерный инжиниринг». Одновременно с занятиями компьютерными науками Рохан изучал философию. Особенно его интересовала личность жившего в VII веке н. э. индийского философа, ярого противника буддизма Кумарилы Бхатты. Занимаясь философией, Рохан обнаружил, что многие древние индийские тексты не переведены на английский. Он пожертвовал издательству Гарвардского университета $5,2 млн на проект книжной серии «Классическая библиотека Индии Мурти». Проект, стартовавший в январе 2015 года, рассчитан на выпуск 500 томов в течение 100 лет. Книги (проза, поэзия, документальная литература) выходят в двуязычном формате — на языке оригинала (бенгали, гуджарати, хинди, санскрит, урду и др.) и английском.

В 2013 году Рохан получил должность секретаря-референта своего отца в Infosys. Назначение вызвало сильные споры, Нараяну Мурти обвиняли в семейственности. Нараяна заявил, что не собирается делать из сына будущего гендиректора. Но в итоге Рохан уволился из Infosys и в 2014 году вместе с еще двумя выпускниками американских университетов Арджуном Нараяном и Джорджем Ничисом основал компанию Soroco India (штаб-квартира в Бостоне, филиалы в Лондоне и Бангалоре). Компания разрабатывает программное обеспечение, направленное на более эффективную организацию рабочих процессов.

Дочь и зять

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акшата Мурти с мужем у рождественской елки, установленной рядом с его новой служебной квартирой

Фото: Toby Melville/Pool/File Photo, Reuters Акшата Мурти с мужем у рождественской елки, установленной рядом с его новой служебной квартирой

Фото: Toby Melville/Pool/File Photo, Reuters

Акшата Мурти родилась в Индии, но с подросткового возраста большую часть времени жила в Лос-Анджелесе. Изучала экономику, французский язык, занималась моделированием одежды. Непродолжительное время работала в Deloitte и в Unilever. Получила степень MBA в Стэнфордском университете, где познакомилась с будущим мужем — Риши Сунаком.

Риши Сунак — самый молодой премьер-министр в истории Соединенного Королевства. Он родился 12 мая 1980 года в семье индусов-иммигрантов из Восточной Африки.

После окончания Винчестерского колледжа (престижная частная школа-пансион для мальчиков) изучал философию, политику и экономику в Линкольн-колледже Оксфордского университета. В 2001–2004 годах работал аналитиком в инвестиционном банке Goldman Sachs. Затем по Программе Фуллбрайта продолжил образование в США, получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете.

После возвращения в Лондон он поступил на работу в компанию по управлению хедж-фондами TCI Fund Management (The Children’s Investment Fund), где в 2008 году стал младшим партнером. В 2009 году перешел в хедж-фонд Theleme Partners. В том же 2009 году в Бангалоре состоялась свадьба Риши Сунака и Акшаты Мурти. На длившееся два дня торжество были приглашены более 1 тыс. гостей, в том числе звезды Голливуда, знаменитые игроки в крикет, ведущие индийские бизнесмены. У супругов двое детей.

В 2010 году Акшата основала в Калифорнии компанию по выпуску модной одежды под брендом Akshata Designs, в 2012 году компания прекратила свое существование.

В 2013 году Сунак с женой основали в Лондоне венчурную компанию Catamaran Ventures UK, инвестирующую в стартапы. Когда в 2015 году Сунак стал депутатом парламента от партии консерваторов, он передал свои акции Catamaran супруге.

В 2019 году Риши Сунак был назначен главным секретарем казначейства, а с 13 февраля 2020 года до 5 июля 2022 года занимал пост канцлера казначейства (министра финансов) страны. 24 октября 2022 года Риши Сунак стал лидером консервативной партии Великобритании, а на следующий день — премьер-министром.

Стоимость пакетов акций Infosys, принадлежащих членам семьи Мурти Рохан Мурти — $1,2 млрд

Акшата Мурти — $772 млн

Судха Мурти — $683 млн

Нараяна Мурти — $329 млн

Кроме служебного жилья на втором этаже здания, адрес которого известен всему миру — Даунинг-стрит, 10,— у супругов есть собственное жилье: купленный Акшатой в 2014 году пентхауз с видом на Тихий океан в Санта-Монике, штат Калифорния (оценивается в $7,2 млн); имение в графстве Йоркшир, георгианский особняк, признанный памятником архитектуры и оцениваемый в £1,5–2 млн; мьюз-хаус (так называют модернизированный дом, в XIX веке служивший конюшней, а позднее гаражом богатой семьи) в лондонском районе Кенсингтон, с шестью спальнями, четырьмя ванными и двумя гостиными (куплен в 2010 году за £4,5 млн, сейчас он оценивается более чем в £7 млн); небольшая квартира на втором этаже дома на Олд-Бромптон-роуд, используемая в основном для того, чтобы там могли жить гости — родственники и друзья, приезжающие в Лондон (квартира столь скромная по сравнению с остальным жильем, что британская пресса редко приводит ее оценку — порядка £250 тыс.).

Кроме акций Catamaran Ventures UK, Акшата, как удалось выяснить журналистам, владеет акциями как минимум шести британских компаний. В их числе New & Lingwood (производитель мужской одежды, обуви и аксессуаров высшей ценовой категории, официальный поставщик униформы для Итонского колледжа); оператор фитнес-центров Digme Fitness, обанкротившийся в феврале 2022 года из-за убытков в период пандемии; агентство по подбору специалистов по уходу за детьми (нянь) Koru Kids; Dolomite Restaurants, оператор сетевых ресторанов Jamie Oliver’s Pizzeria и Jamie’s Italian в Индии; Sierra Nevada Restaurants, оператор ресторанов Wendy’s в Нью-Дели. Также она занимает должность директора британского подразделения индийской компании Soroco, сооснователем которой является ее брат.

Согласно рейтингу богатейших жителей Великобритании, составляемому газетой Sunday Times, совокупное состояние Риши Сунака и Акшаты Мурти в 2022 году составляло £730 млн (около $900 млн). Акшата Мурти долгое время не платила налоги на дивиденды, выплаченные Infosys (например, в 2022 году она получила $15,3 млн). Она пользовалась налоговым статусом «без домицилия», считаясь лицом, постоянное место проживания которого находится не в Великобритании. Лица с этим статусом, даже будучи резидентами Великобритании, не обязаны платить налоги на доходы, полученные из зарубежных источников. Под давлением общественности в 2022 году она заявила, что будет платить налоги с этого дохода.

Алексей Алексеев