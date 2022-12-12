На Кубани по итогам года планируют собрать 112 тыс. т тепличных овощей

С начала 2022 года сельхозпроизводители Краснодарского края собрали более 104 тыс. т овощей защищенного грунта, валовый сбор прогнозируется в объеме 112 тыс. т., сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Регион входит в тройку лидеров по производству овощей в теплицах, в крае производится около 40 видов овощных культур. В настоящее время в Краснодарском крае работают 10 промышленных высокотехнологичных комплексов по производству овощей общей площадью более 256 тыс. га. Наибольшие объемы производят в Динском, Белореченском, Тимашевском, Красноармейском, Северском районах и Краснодаре.

В прошлом году министерство сельского хозяйства края несколько раз корректировало прогноз валового сбора овощей закрытого грунта, в конце 2021 года стало известно, что объем производства овощей в теплицах и в открытом грунте оказался ниже прогноза из-за неблагоприятных погодных условий в Краснодарском крае.

Анна Перова, Краснодар