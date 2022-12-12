Суд отменил наказание нацболу, уехавшему от исправительных работ на спецоперацию

Нижегородский областной суд отменил наказание в виде реального срока для нацбола Рамазана Сулейманова. Изначально его приговорили к году исправительных работ за оскорбление судьи, однако он отправился добровольцем в зону спецоперации, а по возвращении суд заменил ему неисполненное наказание на три месяца в колонии-поселении.

Протест на такое решение районного суда вносил заместитель прокурора Автозаводского района. Областной суд рассмотрел его и постановил, что решение первой инстанции составлено с нарушениями, как и представление ФСИН, которая инициировала замену наказания. Дело направлено на новое рассмотрение.

Сам Рамазан Сулейманов против отмены приговора. Он сказал, что ему проще отсидеть два месяца, чем провести год на исправительных работах.

Владимир Зубарев