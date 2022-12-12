В Белорецке прокуратура проверит работу скорой помощи

Белорецкая межрайонная прокуратура проводит проверку по публикациям в СМИ о смерти 60-летнего мужчины в связи с долгим ожиданием скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По предварительным данным, днем 9 декабря мужчина, страдающий болезнью сердца, на перекрестке улиц Крупской и Маркса в Белорецке почувствовал себя плохо и упал на землю. Прохожие вызвали скорую помощь, которая, по сообщениям СМИ, добиралась 40 минут и констатировала его смерть. В ходе проверки «будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности работников учреждения здравоохранения при исполнении законодательства об охране здоровья, своевременности и полноте оказания медицинской помощи», указано в сообщении.

Собственную проверку начал Белорецкий межрайонный следственный отдел, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Майя Иванова

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