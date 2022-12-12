Прокуратура запросила 17 лет колонии для бывшего мэра Владивостока

В Ленинском райсуде столицы Приморья в ходе начавшихся прений сторон гособвинитель запросил для бывшего градоначальника Олега Гуменюка наказание в виде 17 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 150 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кроме того, прокурор полагает необходимым лишить экс-мэра права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждениях сроком на 12 лет.

Выступление представителей защиты в прениях сторон назначено на 19 декабря. Известно, что господин Гуменюк настаивает на своей невиновности.

В ноябре тот же Ленинский райсуд признал местного предпринимателя Сергея Сиротина виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 62,5 млн руб.

Это двукратная сумма взятки, которую Сиротин на протяжении с 22 декабря 2018-го по 24 февраля 2021 года передал бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку «за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь"», говорится в сообщении Ленинского райсуда. Сергей Сиротин признал свою вину и заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве.

Олегу Гуменюку инкриминируются получение взяток на общую сумму около 38 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Помимо покровительства ритуальному бизнесу, полагает следствие, экс-мэр также помогал знакомому, занимавшемуся строительством, получать выгодные контракты.

Господин Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, а затем был избран главой города местной думой в марте 2019 года.

Чиновник ушел в отставку с поста главы Владивостока 18 мая 2021 года после того, как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии к качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.

Алексей Чернышев, Владивосток