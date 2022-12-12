В Тюменской области будут штрафовать до 300 тыс. рублей за вырубку елей

С 14 декабря в Тюменской области начнется патрулирование лесов, чтобы избежать вырубку елей в преддверии новогодних праздников и сохранить молодые деревья, сообщили в telegram-канале правительства региона. За незаконную вырубку физлиц будут штрафовать до 4 тыс. руб., а юрлиц — до 300 тыс. руб. При этом, если ущерб природе превысит 5 тыс. руб., предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

«Право заготавливать деревья для новогодних праздников принадлежит арендаторам лесных участков, а также лесничествам по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений», — пояснили в правительстве.

Всего с начала 2022 года в Тюменской области инспекторы провели более 6,3 тыс. патрулирований лесов.

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