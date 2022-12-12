«Елки 9» снова возглавили кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд

Фильм «Елки 9» второй уикенд подряд становится лидером кинопроката в России и странах СНГ. С начала проката картина уже собрала около 275 млн руб., сообщил kinobusiness.com.
Лидеры кинопроката в РФ и СНГ 8–11 декабря:
- «Елки 9» — 106 млн руб. (всего — 275 млн руб.);
- «Щелкунчик и волшебная флейта» — 32 млн руб. (39 млн руб.);
- «Тайный Санта» — 33 млн руб.;
- «Приключения Тедди» — 24 млн руб.;
- «Тень:Взять Гордея» — 15 млн руб.
В общей сложности кинотеатры России собрали 310–315 млн руб. за уикенд.