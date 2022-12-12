«Елки 9» снова возглавили кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд

Фильм «Елки 9» второй уикенд подряд становится лидером кинопроката в России и странах СНГ. С начала проката картина уже собрала около 275 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката в РФ и СНГ 8–11 декабря:

«Елки 9» — 106 млн руб. (всего — 275 млн руб.);

«Щелкунчик и волшебная флейта» — 32 млн руб. (39 млн руб.);

«Тайный Санта» — 33 млн руб.;

«Приключения Тедди» — 24 млн руб.;

«Тень:Взять Гордея» — 15 млн руб.

В общей сложности кинотеатры России собрали 310–315 млн руб. за уикенд.

Леонид Уварчев