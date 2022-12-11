Летавший к Луне корабль Orion приводнился в Тихом океане

Капсула беспилотного космического корабля Orion, который дважды облетел Луну, приводнилась в Тихом океане. Посадка прошла недалеко от острова Гвадалупе западнее берега мексиканского штата Верхняя Калифорния. Как сообщается на сайте NASA, капсулу заберет корабль военно-морских сил США «Портленд».

Беспилотный корабль Orion с тремя манекенами на борту отправился на Луну 16 ноября в рамках программы NASA «Артемида». Во время полета Orion провел без стыковки с космической станцией дольше, чем любой запущенный ранее космический корабль. Датчики на манекенах должны были выявить последствия полета для экипажа.

Второй этап испытаний под названием «Артемида-2» предполагает облет Луны уже с экипажем на борту. В рамках третьего этапа «Артемида-3» астронавты должны будут высадиться на Луну. За этим последуют регулярные пилотируемые миссии.

Отправить корабль Orion на Луну удалось с третьего раза. Два предыдущих пуска, состоявшихся в конце августа и начале сентября, пришлось отложить по причине утечки водорода при заправке ракеты-носителя. До 2025 года NASA планирует выделить на миссию «Артемида» $93 млрд.

Подробнее об испытания — в публикации «Ъ» «Луна приглашает освоиться».

Анастасия Ларина